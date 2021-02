Judi Dench pierde visión pero ni se plantea dejar de actuar: "Aprendo los diálogos repitiéndolos con amigos"

Judi Dench, leyenda viviente de la actuación británica, se ha sincerado acerca de los desafíos que le supone su progresiva pérdida de visión en un evento a favor de la fundación benéfica Vision Foundation, recogida por The Guardian.Su manera de adaptarse a la enfermedad ha pasado por aprender sus líneas de diálogo repitiéndolas junto a amigos que se las leen en voz alta.

Dench, de 86 años, padece degeneración macular asociada a la edad, que afecta al centro de la retina, la mácula, y por lo tanto, al centro del campo visual y a la visión de los detalles, tanto de cerca como de lejos. "Al final encuentras una manera de seguir adelante y superar las dificultades", afirmó la actriz, acompañada por colegas como Stephen Fry y Hayley Mills en el evento.

"Yo he tenido que buscarme una manera alternativa para aprender mis diálogos, que consiste en tener unos amigos estupendos que me los repiten en voz alta una y otra vez", explicó Dench. "Así me los aprendo, mediante la repetición. Y espero que la gente no se dé demasiada cuenta si luego sueno incompetente".

Una anécdota shakesperiana

Judi Dench ni se plantea dejar de actuar aunque su pérdida de visión progrese. Para ella lo principal es que su dificultad no afecte a sus compañeros de trabajo y el resto del equipo, pero no dudó en recordar alguna que otra anécdota graciosa causada por esta condición.

"Hace un par de años estaba en una producción de Cuento de invierno con Kenneth Branagh, interpretando a Paulina, y después de llevar tres semanas de representaciones en el Garrick Theatre [de Londres], con mi largo discurso del final de la obra, me dijo: 'Judi, si pudieras decir ese discurso un par de metros más hacia tu derecha, entonces te estarías dirigiendo a mí en vez de al proscenio [del escenario]", recordó riendo. "¡Dependo de que la gente me diga estas cosas!".

Judi Dench, ganadora del Oscar en 1999 y nominada en otras seis ocasiones, explicó que a día de hoy puede pasar al lado de una persona y no reconocerla. "Es delicado... pero terminas adaptándote", reflexionó. "También te permite acercarte mucho a la gente para poder reconocerla. (...) Es exquisito si te quedas con el lado bueno de todo esto".

Los próximos proyectos de Judi Dench en la gran pantalla incluyen la comedia Off the Rails, así como Belfast, el atractivo filme histórico de Kenneth Branagh ambientado en los años 60 que ya terminó su rodaje y está en fase de postproducción.