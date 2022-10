Judi Dench se une a las críticas a 'The Crown': "Es cruelmente injusta"

La nueva temporada de The Crown está levantando polémica y eso que ni siquiera se ha estrenado. La quinta entrega de la serie dramática en torno a la Casa Real Británica está siendo objeto de críticas, especialmente desde que ha fallecido la Reina Isabel II. Pero entre todas esas críticas hay una que ha resaltado con más fuerza que nunca, una que procede de una voz más que autorizada en materia de ficción británica.

Judi Dench, toda una eminencia en cuanto al cine británico se refiere, ha sido la última en sumarse a esta oleada de objeciones contra la serie de Netflix, y no de cualquier manera. La actriz ha redactado una carta para el famoso diario The Times en el que tacha a The Crown de ser una serie "tanto cruelmente injusta para los individuos como perjudicial para la institución que representan", en referencia a las informaciones que advierten de que la quinta temporada narrará el supuesto complot del Príncipe Carlos para desbancar a su madre del trono.

Dench aclara en la carta que es "una gran creyente en la libertad artística", pero subraya que las declaraciones públicas de Netflix de que la serie era un "drama ficticio" no sirven del todo, y que deberían incluir un descargo de responsabilidad más explícito "al comienzo de cada episodio". A la actriz le preocupa seriamente que la producción se esté desligando de los hechos reales y por ello cree que es necesario advertir a la audiencia. “Cuanto más se acerca el drama a nuestros tiempos actuales, más libremente parece estar dispuesto a desdibujar las líneas entre la precisión histórica y el crudo sensacionalismo”.

La nueva temporada de The Crown contará en su quinta temporada con un nuevo reparto, que incluye nada menos que a Imelda Staunton (la mítica Dolores Umbridge de Harry Potter) en el papel de la reina, Dominic West como el Príncipe Carlos o Elizabeth Debicki como Lady Di. Llegará a Netflix el próximo 9 de noviembre aunque, a juzgar por las palabras de Dench, la polémica ya está servida.

