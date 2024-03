¿Insultó Johnny Depp a Lola Glaudini rodando 'Blow'? El actor responde

Lola Glaudini coincidió con Johnny Depp hace más de veinte años, rodando Blow con Ted Demme de director. Mucho ha cambiado desde entonces, empezando porque la imagen pública de Depp en Hollywood ha quedado marcado por las acusaciones de maltrato y su mediático juicio contra Amber Heard.

Hoy por hoy, Depp trata de hacer carrera al margen del mainstream (puede ayudarle mucho la estrecha amistad que ha forjado con el príncipe saudí Mohammed bin Salman), pero siguen llegando ecos de su trayectoria en Hollywood. Y es que Glaudini ha recordado una anécdota muy desagradable de su colaboración en Blow.

En el podcast Powerful Truth Angels Glaudini contó cómo después de una toma Depp se comportó de forma muy agresiva con ella, sin que Demme hiciera nada por sofocarlo. Poco después el actor de Piratas del Caribe habría acudido a su caravana para ofrecerle “una disculpa sin disculpa”, notando Glaudini desde entonces cómo el resto del equipo se mostraba distante con ella y le hacía sentir “una paria”.

El testimonio de Glaudini ha recorrido medios y redes sociales, exigiendo una respuesta por parte de Depp. El actor la ha ofrecido a través de su representante, que lo ha negado todo según se hace eco The Hollywood Reporter.

“Johnny siempre prioriza las buenas relaciones con el equipo y este relato difiere en gran medida de lo que otras personas recuerdan de ese momento”. La negativa se ampara en el testimonio de otra persona involucrada en Blow: Sam Sarkar, que ha ofrecido su versión de los hechos.

“Como técnico de sonido he de estar constantemente atento a lo que ocurre en el plató, escuchando ruidos y charlas. Concretamente estaba escuchando el audio de Johnny para comprobar si había interferencias, tanto durante los ensayos como durante la toma. Nunca oí nada parecido, y eso habría sido un acontecimiento extraordinario”.

Así que Depp lo niega todo. Según Glaudini, lo que ocurrió concretamente aquel día de 2001 fue que Demme le había indicado que “estallara en carcajadas” luego de un monólogo que recitaba Depp. Es lo que hizo: “Oigo la indicación, y hago jajaja, hago una gran carcajada o lo que sea”, contó Glaudini en el podcast. “Cuando dicen ‘corten’, Johnny Depp camina hacia mí, se me acerca y me dice ‘¿quién coño te crees que eres?, ¿quién coño te crees que eres?’.

“‘Cállate de una puta vez. Estoy aquí, y estoy tratando de decir mis líneas de mierda y estás estropeándolo. Maldita idiota. ¿Quién carajo crees que...? ¿Ahora no es tan gracioso? ¿Ahora puedes callarte? ¿Ahora puedes cerrar la puta boca? ¿Ahora no es gracioso? Con lo callada que estás ahora, así te quedas, joder’”.

Glaudini quedó muy afectada por esta agresividad: “Era mi primera película de estudio, hasta entonces solo había hecho películas independientes. Y tengo a la estrella a la que he idolatrado, con la que me hace tanta ilusión trabajar, tratándome así. Lo único que pasaba por mi cabeza era ‘no llores, no llores’”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.