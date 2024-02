John Krasinski revive una broma clásica de 'The Office' en el avance de su película junto a Ryan Reynolds

Jim Halpert siempre será recordado por muchas cosas como sus miradas a la cámara o su romance con Pam Beesly, pero no podemos dejar de lado las bromas inolvidables que le gastaba con frecuencia a Dwight Schrute. Estos momentos, a veces al borde de lo absurdo, eran una parte esencial de The Office y sin ellos no se puede entender la serie.

Ha pasado más de una década desde el final, pero las trastadas de Jim siguen triunfando cada vez que alguien las rescata y vuelve a darles un sitio en las redes sociales. Lo que no era de esperar es que el propio John Krasinski, quien dio vida al personaje, fuera capaz de darle una nueva vida a una de sus bromas más originales de una forma magistral.

El intérprete ha dirigido recientemente Amigos imaginarios y también forma parte de su elenco. Para promocionar la película, que llegará a España el próximo 17 de mayo, decidió contar con Ryan Reynolds, protagonista del largometraje, y con él mismo... en su versión asiática.

El vídeo comienza con Reynolds presentándose, aunque es interrumpido al poco tiempo por Krasinski, o más bien por alguien un tanto diferente. "Espera, tú eres Randall Park. John Krasinski es más pequeño y mucho menos asiático", afirmaba extrañado el intérprete. Así da comienzo una situación muy parecida a la que vivió Dwight cuando llegó a la oficina y se encontró a alguien suplantando a Jim.

En la serie, Randall Park encarnaba a un actor pagado por Jim para presentarse en Dunder Mifflin y comportarse como él. Incluso cambiaron las fotografías para hacer más realista la broma. En esta ocasión, el actor también suplanta a John Krasinski y aparece incluso en las escenas detrás de las cámaras que acompañan al vídeo promocional. Además, el chascarrillo ha ido más allá y ahora los perfiles de Krasinski en sus redes sociales aparecen con la cara de Park como foto de perfil. Por otro lado, no está de más señalar que Steve Carell, nuestro querido Michael Scott, también participa en Amigos imaginarios y aparece en el avance.

Las reacciones no tardaron en llegar. Hubo usuarios que publicaron la escena original de The Office para ayudar a los más despistados a entender la referencia. También respondieron con la imagen editada del Jim asiático junto a Pam y su familia o con un montaje de Randall Park como Mr. Fantástico en Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Si John Krasinski quería conseguir atención mediática para su nueva película, lo ha conseguido. Apelar a la nostalgia de los fans de The Office siempre es algo que funciona, pero se agradece si viene de una forma tan original. Mientras tanto, siguen los rumores sobre un posible regreso, ya sea como película o en forma de nueva serie.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.