'Deadpool 3' podría "salvar a todo el MCU", según el director de 'X-Men: Primera generación'

Por todos es sabido que Marvel no está pasando por su mejor momento. 2023 ha sido un año terrible para la franquicia, con resultados insuficientes de Ant-man y la Avispa: Quantumanía y The Marvels en taquilla y una fuga de talentos de la franquicia que no ha cesado con la marcha de figuras como Steven Yeun o Ayo Edebiri, ambos pertenecientes al primer elenco de Thunderbolts.

Aun así, no todo está perdido. La gran esperanza es Deadpool 3, que se estrenará en España el próximo 26 de julio. El desvergonzado héroe interpretado por Ryan Reynolds tendrá su tercera entrega en la que se unirá al MCU y contará con una compañía imposible de ignorar: al Lobezno de Hugh Jackman.

Son muchos los que tienen puestas todas sus expectativas en esta nueva película. No solo los fans de Marvel, sino también personas con experiencia en el cine de superhéroes. Hablamos de Matthew Vaughn, que se encuentra promocionando Argylle, su película más reciente. El director confesó lo que espera del próximo largometraje de Shawn Levy en el podcast Post Credit.

"Los pocos fragmentos que conozco sobre Deadpool vs. Lobezno —o Lobezno vs. Deadpool, estoy seguro de que esta discusión entre Ryan y Hugh está pasando en este momento— son increíbles", explicó el cineasta, que ya sabe trabajar con mutantes al haber dirigido X-Men: Primera generación en 2011.

Vaughn tiene claro que Deadpool 3 puede ser un punto y aparte para Marvel, cada vez más ahogada por la deriva en la que se encuentra desde hace un par de años. "Va a ser una sacudida... el MCU va a tener una sacudida que le va a devolver a la vida. Creo que Ryan Reynolds y Hugh Jackman van a salvar todo el Universo de Marvel", sentenció.

Igual que Vaughn, miles de personas esperan el estreno de Deadpool 3, que cada vez está más cerca. El propio Reynolds se encargó de anunciar la semana pasada que está todo listo y que únicamente queda realizar la cuenta atrás. Cuando haya llegado a las salas de cine, entonces será el momento de debatir si realmente puede salvar un barco tocado y hundido.

