No, Taylor Swift no escribió 'Argylle': el director de la película lo confirma... sin desvelar la misteriosa autora

Argylle, la película sobre espías protagonizada por Henry Cavill y Dua Lipa que llegará a los cines de España el próximo 2 de febrero, está inspirada en una novela homónima escrita por Elly Conway, una autora misteriosa de la que no hay fotografías ni contacto. La gran incógnita que rodea a su identidad ha provocado que surjan numerosas teorías sobre quién es realmente, y una de ellas apunta a que podría ser Taylor Swift.

Para empezar, todo lo que rodea a este libro es bastante raro. Antes incluso de que saliera a la venta el pasado 9 de enero, ya estaba confirmada la adaptación cinematográfica de Apple TV+ desde 2021. Además, las redes sociales de la enigmática Elly Conway no aportan información sobre ella, y es un tanto extraño que alguien tan desconocido consiga publicar un thriller de espionaje de la nada y con tanta repercusión. Las swifties tienen la respuesta a todo esto: su cantante favorita fue quien escribió la historia.

Las fans de Taylor no lo dicen a la ligera. Sus motivos para trazar esta relación se basan en la afición de la artista por llevar jerséis de rombos y porque en la película aparece un gato que es un Scottish Fold. Casualmente, Meredith Crey y Olivia Benson, los felinos de la superestrella, son de la misma raza.

Otras casualidades que señalan las swifties tienen que ver con Bryce Dallas Howard, la actriz que interpreta precisamente a una escritora llamada Elly Conway en el largometraje. Ella es pelirroja... igual que Taylor en la short film de All Too Well. ¡Pero hay más! El apellido de la autora es el mismo que el de los estudios Conway de Los Ángeles, donde la cantante ha grabado algunas de sus canciones.

Desmontando los mitos de internet

Todas las pistas parecen suficientes para que miles de fans aseguren que Taylor Swift es quien escribió la misteriosa novela. Lamentablemente, Matthew Vaughn, director de Argylle, ha desmentido que esto sea cierto en una entrevista con Rolling Stone.

"No paso mucho tiempo en internet, y fue precisamente mi hija quien llegó a mí para decirme: '¡Nunca me contaste que Taylor escribió el libro!", explicaba el cineasta, que no se esperaba que tanta gente se creyera esta idea tan disparatada. "¡No es verdad! Ella no escribió la novela. Pero mi hija estaba convencida de ello", añadió.

"Existe un libro de verdad... y es realmente bueno. Y hay una Elly Conway que lo escribió, pero no es Taylor Swift. Digo esto porque me la imagino con un montón de gente a su alrededor. Y no quiero ser parte de ese club. Leí las conspiraciones y pensé: '¡No dejan una piedra sin remover!'. Pero no es Taylor Swift. Definitivamente ella no fue", zanjó Vaughn

Pese a todo, la cantante estadounidense sí ha servido de inspiración para un elemento de la película. El gato que aparece en Argylle es la mascota de Vaughn y su esposa, la modelo Claudia Schiffer, que cedieron a las presiones de sus hijas cuando ellas pedían un Scottish Fold como los que tiene Taylor Swift.

En definitiva, el misterio de Elly Conway sigue latente. Además de ser la autora del libro, también es un personaje de la película. Una escritora especializada en las historias de espías que acaba inmersa en el verdadero mundo del espionaje. Argylle está protagonizada por Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Samuel L. Jackson, John Cena, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara y la cantante Dua Lipa.

