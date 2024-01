El actor que cobró la millonada de Tom Holland por una película de los vengadores debido a una confusión absurda

Ser Spider-Man en tiempo de vengadores no es una tarea fácil: hay que compaginar el instituto con las tareas diarias de superhéroe y, si toca, salvar el mundo de algún titán morado preocupado por la sobrepoblación galáctica. Y, pese a la dificultad, Tom Holland ha sabido cumplir con el cometido y se ha convertido en uno de los héroes más queridos del MCU.

Aunque el británico ya había participado previamente en producciones tan aclamadas como Lo imposible (2012), Peter Parker ha catapultado al actor británico a la fama mundial. Y por si eso fuera poco, el actor ha visto cómo su caché se elevaba con el traje rojo y azul del personaje.

Sin embargo, Holland estuvo a punto de no cobrar un bonus de taquilla por su trabajo como Spider-Man debido a una confusión de lo más absurda. Tal y como ha revelado Tom Hollander (The White Lotus, Orgullo y prejuicio) en el programa de Seth Meyers (vía EW), su agencia le envió por accidente la nómina de Marvel Studios para Holland por lo similares que son sus nombres.

Tom Hollander recibió la nómina de Tom Holland

Tom Hollander Cinemanía

"Fui a ver a mi amigo, que estaba haciendo teatro en Inglaterra por 300 libras a la semana, pero haciendo un gran trabajo, Chekhov, y me senté socarronamente en la audiencia después de terminar de hacer una serie para BBC por 30 mil o algo así, lo que, ya sabes, me iba a dar para el año siguiente", ha recordado Hollander.

"Estaba pensando: 'Vaya, esto es maravilloso. Tengo bastante dinero, pero mi buen amigo Peter está haciendo una obra genial y voy a ir a verlo después, hacerle un poco de propaganda y decir lo bueno que es", ha añadido. Todo iba bien hasta que revisó su móvil durante el descanso de la obra: "Pensé en revisar mis emails y vi uno de la agencia diciendo: 'Comprobante de pago: Tu primer bonus de taquilla por Los vengadores'. Pensé: 'No creo que salga en Los vengadores".

Lo que a continuación sorprendió al actor fue la suma que vio en el comprobante. "Era una cantidad de dinero impresionante", ha revelado: "Y no era su salario, era su primer bonus de taquilla. No toda la taquilla, el primero. Y era más dinero que el que nunca... Era una suma de siete números. Él tenía 20 años o algo así, así que la fanfarronería que había sentido en la primera parte de la obra desapareció muy rápido".

Aunque Hollander no especifica a qué película del MCU pertenecía el cobro, sí que afirma que se trataba de una reunión vengadora. Recordemos que, más allá de su trilogía arácnida, Holland ha participado en Capitán América: Civil War (2016), Vengadores: Infinity War (2018) y Vengadores: Endgame (2019). Así, lo más probable es que el pago recibido estuviera relacionado con una de estas dos últimas producciones.

Hollander también se ha referido a la dificultad de compartir nombre y un apellido muy similar con el joven intérprete ahora que este se ha convertido en una estrella. "Obviamente, no me confunden con él, pero en contextos no visuales, lo hacen todo el tiempo", ha contado: "Por ejemplo, hablando con compañías de servicios, me preguntan por mi nombre y repiten: '¿Tom Holland?".

