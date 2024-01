Marvel ya habría encontrado un sustituto para Steven Yeun en 'Thunderbolts'

El primer gran batacazo de Marvel Studios en enero de 2024 tuvo que ver con Thunderbolts. La franquicia de Kevin Feige se halla algo así como convaleciente tras lo fatídico que fue 2023 (no solo por títulos muy cuestionados como The Marvels e Invasión secreta, sino por los problemas con la justicia de Jonathan Majors una vez había sido designado como el villano de la actual fase Kang el Conquistador), y este año parecía querer un perfil bajo. Así lo demuestra la última serie estrenada en Disney+, Echo, y el hecho de que la única película del calendario en los próximos meses sea Deadpool 3, para el 26 de julio.

Pero, por si el despido definitivo de Majors no fuera suficiente, resulta que la Casa de las Ideas tuvo que decirle adiós a Steven Yeun, actor de Thunderbolts. Se desconocía el personaje al que iba a interpretar, pero Yeun suponía un fichaje muy atractivo en base a su presencia en la serie Bronca o a su nominación al Oscar por Minari. Sin embargo, Thunderbolts sufrió la doble huelga de guionistas y actores que sacudió Hollywood hace unos meses, de forma que tuvo que suspender el rodaje y retrasar todo un año su estreno: ahora está previsto para el 25 de julio de 2025. Las nuevas fechas no encajaban con la agenda de Yeun.

Así que el actor tuvo que desvincularse de la producción, no sin lamentarlo. “Probablemente he enfadado a mucha gente”, dijo Yeun. Desde entonces no habíamos vuelto a tener noticias de Thunderbolts, pero ahora Hollywood Reporter informa de que Marvel Studios ya habría encontrado un sustituto para Yeun. Se trata de Lewis Pullman, actor que quizá no tenga tanta solera pero que se ha dejado ver en títulos bastante famosos, estilo Top Gun: Maverick, la serie Open Range o su último proyecto: Cocina con química, la serie de Apple TV+ donde Yeun interpreta al interés amoroso de Brie Larson.

Por lo demás el fichaje de Pullman (que es hijo de Bill Pullman) no ha contribuido a que Marvel revele el nombre de su personaje; de hecho, ni siquiera lo ha hecho oficial aún. Thunderbolts está dirigida por Jason Schreiber y en teoría cerraría la actual Fase 5 de Marvel (inscrita en la Saga del Multiverso) presentando a la versión marvelita del Escuadrón Suicida de DC. Esto es, una agrupación de antihéroes y antiguos villanos entre los que encontramos personajes de otras películas.

Así que el reparto principal (frente al que quizá Pullman se enfrente como villano) nos suena bastante familiar: tenemos a Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Julia Louis-Dreyfuss, Olga Kurylenko y Wyatt Russell, todos aparecidos en films y series previas del MCU.

