John Carpenter vuelve al cine de la mano de A24 y Jenna Ortega, pero no de la forma que esperas

El pasado 13 de octubre se estrenó una nueva ficción dirigida por John Carpenter. El caso es que no era una película, y en España aún no tenemos forma de verla legalmente. Su título es John Carpenter’s Suburban Screams, y se trata de una serie de no ficción (centrada en sucesos inquietantes registrados en barrios aparentemente idílicos de EE.UU.) que el maestro del terror rodó de forma remota. Forma parte de Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal, y por las propias características del proyecto no ha trascendido demasiado.

Pero el regreso de Carpenter al audiovisual no se ha quedado ahí. El último largometraje del director de La cosa fue Encerrada: un estimable thriller con Amber Heard que llegó a cines hace 13 años. Desde entonces Carpenter ha preferido dedicarse a jugar a videojuegos o a su carrera musical, de la cual puede extraerse un nuevo trabajo del que se hace eco Bloody Disgusting. Y es que, dentro de su labor como compositor (Carpenter se ha hecho cargo de la música de la mayoría de sus películas), resulta ser el firmante de la banda sonora de un próximo film de A24. Un film que, a decir verdad, tiene muy buena pinta.

Se llama Death of an Unicorn y, en efecto, gira en torno a la muerte de un unicornio. Es el debut como director de Alex Scharfman y aparte de la financiación de A24 cuenta con nada menos que Ari Aster (responsable de Hereditary y Midsommar como productor). Aunque lo mejor es el reparto: ahí tenemos a Paul Rudd y a Jenna Ortega, que luego de triunfar con Miércoles, Scream y X quiere consagrarse como estrella del fantástico mediante su presencia en la secuela de Bitelchús que dirige otra vez Tim Burton, así como con Death of an Unicorn.

En la película de Scharfman, Rudd y Ortega son padre e hija. Ambos se han distanciado, pero el padre propone que se vayan juntos a un retiro de fin de semana, y de camino a su destino atropellan y matan a un unicornio, con consecuencias nefastas y la mediación del codicioso jefe multimillonario de Rudd: alguien que “intenta explotar las milagrosas propiedades de la criatura”. La película también cuenta en el elenco con Téa Leoni y Will Poulter, y se beneficiará del talento de Carpenter para la creación de bandas sonoras alucinógenas y atmosféricas.

Death of an Unicorn terminó de rodarse hace poco, con lo que no es descabellado que tenga su estreno mundial en enero, en el marco del Festival de Sundance.

