"Como si fuéramos novios": Jeremy Renner recuerda las veces que le ayudó Robert Downey Jr. en su recuperación

El año pasado fue muy dulce para Robert Downey Jr. Interpretó a Lewis Strauss, un personaje secundario de lo más jugoso, en Oppenheimer, y su papel empezó a cosechar loas de forma casi inmediata a que la película de Christopher Nolan llegara a las salas.

Velozmente se postuló como gran candidato a los premios, y de camino a los Oscar Downey Jr. no dejó de sumar reconocimientos, confirmando su regreso como actor de prestigio (ese que había quedado muy dañado por sus adicciones) y su alejamiento del Universo de Marvel donde había interpretado a Tony Stark durante casi una década. Y finalmente ganó el Oscar.

Eso ocurrió la semana pasada. Pero en todo este tiempo Downey Jr. no se limitó a recibir honores por su trabajo en Oppenheimer: también encontró sus ratos para ayudar a un colega que pasaba por un mal momento. Nos referimos a Jeremy Renner, que interpreta a Ojo de Halcón en Marvel y ha sido compañero de Downey Jr. en las películas de Los Vengadores.

Renner sufrió un accidente con una moto de nieve en el Año Nuevo de 2023, algo que casi le cuesta la vida y que le obligó a guardar cama en lenta recuperación durante meses. En ese periodo, según Renner le acaba de confiar a People, Downey Jr. fue un amigo cercano que le brindó su apoyo y nunca dejó de animarle.

“Me decía ‘tío, lo más importante es que tengas buen aspecto. No me importa cómo te sientas, mientras tengas buen aspecto es lo único que importa’. Acabamos teniendo charlas realmente geniales por FaceTime, como si fuéramos novios o algo así”, cuenta Renner sobre cómo Downey Jr. bromeaba con él.

El actor de Oppenheimer decidió recurrir sobre todo al sentido del humor, y le decía que tenía que recuperarse cuanto antes para que Mayor of Kingstown no terminara con un abrupto cliffhanger. Mayor of Kingstown es una serie creada por Taylor Sheridan de la que Renner había protagonizado dos temporadas cuando tuvo el accidente. Debido a este, el rodaje de la tercera tuvo que posponerse.

“Me dijo ‘tienes que volver para hacer Mayor, porque tenemos que ver qué ocurre’. Era muy enternecedor”, prosigue Renner. Tras un año de recuperación Renner ha podido volver al set, y la tercera temporada de Major of Kingstown empezó a rodarse en enero. Está por ver, ahora, si Marvel Studios vuelve a recurrir a los servicios de su Ojo de Halcón.

