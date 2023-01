La promoción de 'Mayor of Kingstown' quita las heridas de Jeremy Renner tras el accidente del actor

El pasado 1 de enero Jeremy Renner quedó gravemente herido tras un accidente manejando un quitanieves industrial. Ingresó en el hospital con “traumatismo torácico y lesiones ortopédicas”, para poco después publicar un vídeo y una serie de imágenes donde afirmaba encontrarse bien, dentro de lo que cabía. Justo le dieron el alta ayer en vísperas de una progresiva recuperación, pero el susto que le dio este actor de Los Vengadores a sus allegados y a la industria ya ha llegado afectar a uno de sus proyectos inmediatos. Concretamente Mayor of Kingstown, una serie de Paramount+ que desarrolla Taylor Sheridan junto a Hugh Dillon. Renner es su protagonista junto a Kyle Chandler, y la serie estrenó su segunda temporada el pasado 15 de enero.

Mayor of Kingstown cuenta la historia de una convulsa localidad de Michigan donde el encarcelamiento es la única industria boyante, de forma que las calles están sometidas a la amenaza constante de la violencia y Renner interpreta a un alcalde no-oficial para combatirla. El accidente del intérprete de Ojo de Halcón tuvo lugar, afortunadamente para la producción de Paramount+, cuando el rodaje de la segunda temporada había concluido, de forma que lo ocurrido no afectará a su desarrollo… aunque sí a su promoción. Según recoge The Hollywood Reporter, la cartelería de Mayor of Kingstown ha sido modificada como muestra de empatía al accidente de Renner.

Originalmente los pósters de la serie mostraban a su personaje con varias heridas en el rostro; heridas que tras lo ocurrido son fácilmente vinculables al aspecto que Renner ha enseñado desde el hospital. Así que Paramount+ las ha quitado de su cara, dejándolo en unas cuantas magulladuras. Dillon, como creador de la apodada “serie más peligrosa de la televisión”, cree que se trata de “un buen gesto por parte de la cadena”. “Todo el mundo quiere mostrarle empatía a Jeremy”, prosigue.

La serie (inédita en España) continuará pues su emisión sin percances, y Dillon y Sheridan tienen la idea de seguir la historia con una tercera temporada de Mayor of Kingstown si Renner se ve capaz de liderarla.

