Jeremy Renner vuelve al trabajo tras recuperarse de su accidente

2023 no empezó de la mejor manera para Jeremy Renner. Apenas habían transcurrido unos días del año que termina cuando, mientras estaba esquiando, fue atropellado por un quitanieves. El accidente fue de lo más aparatoso: el actor de Los Vengadores se rompió 32 huesos y tuvo que ingresar en la UCI, donde se quedó medio mes en observación mientras le practicaban diversas cirugías. Una vez las superó, Renner tuvo que iniciar una intensa rehabilitación que se prolongaría durante los meses siguientes, y desde luego le mantendría apartado del trabajo.

Antes de su accidente, Renner había sido visto interpretando de nuevo a Clint Barton en Ojo de Halcón, serie donde daba relevo como nueva superheroína a Kate Bishop (interpretada por Hailee Steinfeld). Sin tantos focos, pero con una audiencia y valoración consistente, Renner también había empezado por entonces a protagonizar Mayor of Kingstown, desarrollada por el aclamado guionista Taylor Sheridan. Había estrenado dos temporadas en Paramount+ cuando sucedió todo, y la serie visibilizó lo ocurrido desde el póster: originalmente mostraba a Renner con varias heridas en el rostro, pero por sensibilizarse con el accidente la producción decidió editar la imagen.

Todo esto ha quedado atrás. Renner se ha recuperado, y la prueba es que ha vuelto al set de Mayor of Kingstown para rodar los episodios de la tercera temporada. Se ha reunido pues con sus compañeros de reparto Kyle Chandler y Emma Laird, siendo esta última quien ha dado la buena nueva en redes sociales. La actriz ha publicado así un story en Instagram donde aparece junto a Renner en el set, escribiendo “Está ocurriendo. De vuelta con mi chico favorito”. La nueva temporada de Mayor of Kingstown aún no tiene fecha de estreno, pero en España puedes ver los episodios anteriores en SkyShowtime y Movistar Plus+.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.