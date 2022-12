Jennifer Lawrence rectifica tras decir que hasta 'Los juegos del hambre' no había mujeres protagonizando cine de acción

Actors on Actors es un formato de Variety que enfrenta a dos intérpretes de presencia prominente en la carrera de premios (o prominentes en general) para conversar sobre diversos asuntos. Es una forma apropiada, sin guion, de conocer más de cerca a las estrellas de Hollywood, pero por pura concepción también es fácil que se lancen observaciones espontáneas, con opciones de granjearse la furia de las redes sociales. Es lo que le ha pasado a Jennifer Lawrence, que compartió un Actors on Actors con Viola Davis. Esta última protagoniza La mujer rey, film dirigido por Gina Prince-Bythewood que ha tenido buenas críticas y llevó a ambas actrices a debatir sobre la presencia de las mujeres en el cine de acción. Lawrence se remontó entonces a Los juegos del hambre.

Para esta película de 2012, basada en la novela de Suzanne Collins, Lawrence interpretó a Katniss Everdeen, y afirmó que fue un papel pionero. “Recuerdo que cuando estaba haciendo Los juegos del hambre nadie había puesto a una mujer en el papel principal de una película de acción. Porque no funcionaría, nos dijeron. Tanto las chicas como los chicos pueden identificarse con un protagonista masculino, pero los chicos no pueden identificarse con una protagonista femenina”. Aunque sus reflexiones sobre el sesgo de Hollywood son acertadas, es muy fácil desmentir lo de que no había mujeres protagonizando películas de acción antes de Los juegos del hambre. Sin ir más lejos Sigourney Weaver en Alien, o Uma Thurman en Kill Bill.

Las redes no tardaron en denunciar este descuido, de forma que días después a Lawrence no le ha quedado otra que rectificar sus palabras vía The Hollywood Reporter. “No es en absoluto lo que quería decir. Sé que no soy la única mujer que ha protagonizado una película de acción”, afirmó. Si bien Katniss no fue la primera protagonista de este estilo, parece evidente que Los juegos del hambre causó un gran impacto en la industria, convirtiéndose en la tercera película más taquillera de su año. Mientras Lawrence se convertía en estrella a rebufo de su éxito, cada vez ha habido una mayor cantidad de actrices encabezando blockbusters, de Daisy Ridley en Star Wars a Brie Larson como Capitana Marvel, o Gal Gadot en las películas de Wonder Woman.

“Lo que quería recalcar es lo bien que sienta. Y me refería a Viola, para superar esos viejos mitos de los que oyes hablar... sobre la cháchara que se oye en torno a ese tipo de cosas. Pero fue mi error y salió mal. Me puse nerviosa al hablar con una leyenda viva”, concluyó Lawrence. Este año ha estrenado Causeway en Apple TV+, y aunque apunta a quedarse fuera de la actual carrera de los Oscar el fenómeno de Los juegos del hambre sigue creciendo a su lado: para el 17 de noviembre de 2023 se prepara una precuela, Balada de pájaros cantores y serpientes, centrada en el presidente Snow que interpretara Donald Sutherland.

