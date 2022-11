Entre 2012 y 2015 Jennifer Lawrence protagonizó, como Katniss Everdeen, las cuatro entregas de Los juegos del hambre. Basadas en la saga literaria homónima de Suzanne Collins, esta distopía young adult allanó el camino de Lawrence a la fama en combinación al éxito indie Winter’s Bone, a su protagonismo en la saga X-Men a partir de Primera generación y a su presencia en El lado bueno de las cosas, que le dio finalmente el Oscar. Fueron años frenéticos donde, según recordaba recientemente la actriz, llegó a sentirse como una mercancía y a perder el control de su carrera, pero ahora todo se ha estabilizado. Lawrence puede elegir proyectos con más mesura, y también asumir que esos años han quedado atrás.

La actriz trabaja ahora con el joven Andrew Barth Feldman en una próxima película, No Hard Feelings, y declara para un perfil del New York Times que “trabajar junto a una persona de 20 años es muy deprimente”. Pero nada ha sido tan contundente de cara a asimilar su edad como la puesta en marcha de una nueva entrega de Los juegos del hambre siete años después de Sinsajo: Parte 2. “Seamos realistas, solo me estoy acercando a los 40”, declara, aunque también apunta que por suerte la presión que sufría en sus primeros proyectos “ha quedado atrás”. Ahora puede, tranquilamente, asistir a cómo el fenómeno que le consagró sigue adelante, a través de una precuela titulada Balada de pájaros cantores y serpientes que dirige Francis Lawrence, que ya trabajó con ella en tres films de la franquicia así como en Gorrión rojo.

Balada de pájaros cantores y serpientes se basa en la novela homónima de Collins, y se propone narrar el origen del gran villano de Los juegos del hambre: el presidente Coriolanus Snow al que conocimos con el rostro de Donald Sutherland. En la precuela será interpretado por Tom Blyth (Benediction), y la mera producción de esta película hace sentir vieja a Lawrence. “Vieja como el moho”, concretamente. “Recuerdo tener 21 años y pensar: ‘Dios mío, algún día harán un remake. ¡Pero para entonces debería ser viejísima! ¡Estaré muerta!’”. Los ritmos de Hollywood, sin embargo, han determinado que Lionsgate produzca en menos tiempo del esperado un reboot para Los juegos del hambre, que de funcionar podría acoger perfectamente algún tipo de continuación.

Lawrence, por lo demás, es perfectamente consciente de lo que Los juegos del hambre significó para su carrera. “Jennifer Lawrence es Katniss Everdeen, supongo. ¿Es eso raro?”, concluye. Balada de pájaros cantores y serpientes, además de Blyth, tiene en el reparto a Viola Davis, Hunter Schafer, Peter Dinklage y a dos intérpretes llegados de West Side Story: Rachel Zegler y Josh Rivera. La película tiene previsto el estreno para el 17 de noviembre de 2023.

