No es nada extraño que, con el paso del tiempo, las estrellas despotriquen o se arrepientan públicamente de haber participado en alguna de sus películas. También es el caso de Jennifer Lawrence que en 2019 decidió tomarse un par de años de descanso de la interpretación después de haber encadenado varios pinchazos en taquilla como la arriesgada Madre! de Darren Aronofsky, junto a Javier Bardem, en 2017, el filme de espionaje Gorrión Rojo de Francis Lawrence en 2018 o X-Men: Fénix Oscura, que protagonizó Sophie Turner, pero en la que Jennifer estuvo como secundaria, encarnando de nuevo a Mística.

"Creo que todo el mundo se hartó de mí", se sinceraba en una entrevista para Vanity Fair en noviembre del año pasado. Y justo antes de los títulos citados, la actriz que deslumbró con 19 años en su debut como protagonista en Winter's Bone de 2010, y que poco después se convertiría en toda una estrella con la saga de Los Juegos del hambre, también acaba de declarar públicamente cuál es otro de los filmes de los que se arrepiente haber hecho. Se trata de Passengers en la que compartió protagonismo con Chris Pratt, y en la que ambos eran los dos únicos personajes (humanos) en pantalla durante todo el metraje.

En ella, una nave espacial se dirigía hacia el planeta Homestead II transportando a más de cinco mil personas en estados de hibernación. El viaje duraba unos 120 años, pero uno de los pasajeros, el ingeniero Jim Preston (Pratt), se despertaba 90 años antes a causa del impacto de unos asteroides. Y para paliar su soledad, Preston despertaba a otra de las pasajeras, Aurora Lane (Lawrence).

Dirigida por el noruego Morten Tyldum que había destacado gracias al thriller Headhunters y el biopic del matemático británico Alan Turing en The Imitation Game, que interpretó Benedict Cumberbatch, descifrando los códigos secretos de los nazis durante la II Guerra Mundial, lo cierto es que Passengers no terminó de colmar las expectativas. Estrenada en cines a finales de diciembre de 2016, no se puede decir que fracasara en taquilla, una producción de más de 110 millones de dólares que recaudó en las grandes salas más de 300, pero las valoraciones generales, también por parte de crítica y público, no fueron demasiado positivas, o al menos todo lo buenas que se esperaba.

Y llegado a este punto es donde entra la cantante Adele, y amiga de Lawrence, quien, según la propia actriz en una entrevista para The New York Times, le aconsejó en su momento que no aceptara participar en esta propuesta de ciencia-ficción romántica. "Creo que las películas del espacio son las nuevas películas de vampiros", le llegó a decir la cantante británica. Y ahora, con el paso del tiempo, Jennifer Lawrence no solo se acuerda de esas palabras sino que añadió un contundente "debería haberla escuchado".

Afortunadamente, la ganadora del Oscar por El lado bueno de las cosas regresó el pasado año con la disparatadamente apocalíptica No mires arriba de Adam McKay de Netflix y proyectos no le faltan. Su próxima película es Causeway, dirigida por Lila Neugebauer. Una producción modesta en la que interpreta a una soldado estadounidense que regresa de su misión en Afganistán con una lesión traumática. En su país le espera otra lucha, la de adaptarse de nuevo a su hogar y situación.

Jennifer también es productora y se estrena precisamente este viernes 4 de noviembre den Apple TV+.

Por su parte, Morten Tyldum también parece haberse resarcido del (¿fracaso?) de Passengers. Su más reciente trabajo ha sido tras las cámaras de la notable miniserie Defender a Jacob también producida por Apple TV+ (aunque desde entonces todavía no ha vuelto a dirigir ningún otro largometraje).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.