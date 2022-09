Jane Fonda anuncia que tiene cáncer

La veterana actriz Jane Fonda, leyenda de Hollywood y ganadora de dos Oscar, ha anunciado en su perfil de Instagram que se le ha diagnosticado un cáncer. Se trata de un linfoma no-Hodgkin, por el que ha empezado quimioterapia. El diagnóstico llega al poco de que Fonda concluya el rodaje de Eighty for Brady, comedia en la que cuatro amigas octogenarias (Fonda, Rita Moreno, Sally Field y Lily Tomlin, con quien Fonda protagoniza la serie Grace & Frankie) viajan por EE.UU. para asistir a la Super Bowl. “Tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no-Hodgkin y he empezado el tratamiento de quimioterapia. Es un cáncer muy tratable”, apunta Fonda.

“El 80% de gente sobrevive, así que me siento muy afortunada”. Fonda reconoce que tendría más dificultades en otras circunstancias. “Soy afortunada también porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy una privilegiada. Casi todas las familias de EE.UU. han tenido que enfrentarse al cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención sanitaria que estoy recibiendo, lo que no está bien”. Al margen de la actuación, Fonda siempre ha destacado en el star system por su activismo, que deja traslucir en el texto. “También tenemos que hablar no tanto del tratamiento, sino de las causas, para eliminarlas”.

“Por ejemplo, la gente ha de saber que los combustibles fósiles provocan cáncer. Al igual que lo hacen los pesticidas, muchos de los cuales provienen de los combustibles fósiles”, explica. “Haré quimioterapia durante 6 meses y estoy llevando los tratamientos bastante bien, y creedme, no dejará que nada de esto interfiera en mi activismo contra el cambio climático”. En años recientes, Fonda ha sido un rostro visible de la lucha contra el cambio climático en EE.UU., poniéndose al frente de los Fire Drill Fridays inspirados por Greta Thunberg. La iniciativa consiste en acudir cada viernes al Congreso para exigir al gobierno que tome medidas para frenar el calentamiento global.

Debido a estas manifestaciones, Fonda ha sido arrestada en varias ocasiones, llegando al punto de aceptar un premio desde la cárcel a finales de 2019. “El cáncer es un profesor y voy a prestar atención a las lecciones que me dé. Algo que ya me ha enseñado es la importancia de la comunidad. De crecer e interiorizar la comunidad para no estar solo. Y el cáncer, junto a mi edad (casi 85 años) enseña definitivamente la importancia de adaptarse a las nuevas realidades”, prosigue.

“Estamos viviendo el momento más decisivo de la historia de la humanidad porque lo que hagamos o dejemos de hacer ahora mismo determinará el futuro que tendremos, y no permitiré que el cáncer me impida hacer todo lo que pueda, utilizando las herramientas a mi disposición, y eso incluye seguir a bordo de los Fire Drill Fridays y encontrar nuevas formas de utilizar la fuerza colectiva por el cambio”. Fonda concluye haciendo referencia a las próximas elecciones, insistiendo en la importancia de luchar contra la destrucción del planeta.

