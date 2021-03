A Jane Fonda también le enfurece la ausencia de ‘Podría destruirte’ en los Globos de Oro

El ninguneo a Podría destruirte en las nominaciones de los Globos de Oro supuso el desencadenante para una de las controversias más ruidosas que ha asaltado su historia. No fue solo que varias voces lo consideraran una injusticia (incluyendo una guionista de Emily en París, que sí había obtenido nominación pese a sus malas críticas), sino que la situación condujo a un cuestionamiento público del sistema de votación de la Asociación de la Prensa Extranjera, en tanto a la falta de diversidad de los miembros. Pese a estos tropiezos la 78 edición se acabó celebrando (en su mayor parte telemáticamente) y uno de sus momentos más memorables fue el que protagonizó Jane Fonda al recibir el premio Cecil B. DeMille.

La veterana actriz, todo un icono de la cultura pop, lanzó entonces un inspirador discurso en torno a la necesidad de que “todas las voces sean escuchadas”. Semanas después, y al hilo de la polémica de los premios, Fonda ha confirmado durante una entrevista con Harper’s Bazaar ser fan también de Podría destruirte, escrita, dirigida y protagonizada por Michaela Coel. “No lo entiendo. Deberían haberla reconocido (...) Hay pocas cosas tan importantes como el trabajo de Michaela”, aseguraba la intérprete. Podría destruirte, centrada en las consecuencias de una violación, ha sido vista varias veces seguidas por Fonda, a quien le fascina la labor de Coel (que dirige nueve de los doce episodios que la componen).

“Es una verdadera artista, una observadora de la vida”, cuenta. “Quiero decir, el modo en que rueda el último episodio, donde vemos varias versiones de ella con el violador… no podía dejar de mirar, y de pensar ‘Guau, Michaela sabe cómo expresar la verdad. Es algo somático”. Fonda protagoniza actualmente Grace and Frankie, que se encuentra inmersa en el rodaje de su séptima temporada, y sobre la posibilidad de que algún día salte a la dirección como ha hecho su admirada Coel tiene las cosas claras: “No soy una buena líder. Lo parezco, pero no lo soy”.

“Me siento muy incómoda al estar al frente. Lo que adoro del cine y la televisión es la parte colaborativa, toda esa gente trabajando junta. Nunca me ha gustado ser la cabeza”.