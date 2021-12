James Cameron confirma la historia más loca de cómo presentó 'Aliens: El regreso' a la Fox

Si hay un hombre que protagoniza leyendas negras en Hollywood, ése es James Cameron. El director de Titanic y Avatar tiene tantas historias en la pantalla como fuera de ella, y por pura probabilidad era cuestión de tiempo que alguna de ellas saliera a la luz como cierta. Lo que uno jamás hubiera pensado es que la confirmaría el propio James Cameron.

Durante una entrevista, el director ha confesado que aquella historia sobre cómo presentó su proyecto para Aliens: El regreso es completamente cierta. La historia, en cuestión, decía que Cameron llegó a la presentación ante un montón de ejecutivos trajeados y escribió la letra 'ALIEN' en una pizarra, para a continuación escribir una s para hacerlo plural y de inmediato coger esa 's' y hacer con ella el símbolo del dólar: 'Alien$'. Al menos, así describe la historia el cineasta.

"Sí, es cierto. Se me ocurrió en el momento. En realidad estaba en la parte de atrás de un guion, o algún tipo de documento de presentación, no lo recuerdo. Estaba sentado con los tres productores, y estábamos en la oficina del entonces jefe de la 20th Century Fox", desvela Cameron. "Les dije que quería llamrlo Aliens, porque no estamos tratando con uno. Ahora estamos tratando con un ejército, y esa es la gran distinción" para concluir con que para cuando hizo las dos líneas en la s formando el símbolo del dólar, ya tenía la película vendida: "Y, al parecer, ¡funcionó! Porque se quedaron con ese título. Nunca llegaron a cuestionarlo".

Cameron se encuentra actualmente preparando las próximas entregas de Avatar mientras que las primeras imágenes y detalles de su secuela, Avatar 2, ya han empezado a ilusionar a todos los fans del cineasta. A su vez también presenta un nuevo libro (Tech Noir: The Art of James Cameron) gracias al cual ha desvelado esta curiosa anécdota como verdadera. Está claro que Cameron tenía razón, puesto que Aliens: El regreso no solo fue una digna secuela del filme original de Ridley Sctott, sino también uno de los grandes taquillazos de 1986.

