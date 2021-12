Sigourney Weaver y Kate Winslet aprendieron a aguantar la respiración durante más de cinco minutos para las secuelas de 'Avatar'

Ha pasado más de una década desde que James Cameron revolucionara la industria del cine con Avatar. En diciembre del año que viene, por fin volveremos a Pandora con la segunda parte del filme, a la que seguirán otras secuelas.

Por lo pronto, sabemos que Avatar 2 expandirá las fronteras de Pandora para llevarnos debajo del agua. En una entrevista para Entertainment Weekly, Cameron ha adelantado que esta nueva producción busca promover la conservación del océano: "Me preocupo por el océano cuando no estoy haciendo películas, así que si puedo combinar dos de mis mayores pasiones, uno la exploración del océano y la otra el cine, ¿por qué no hacerlo?".

Al tener el océano tanta importancia en la producción, el director no quiso utilizar las técnicas que se suelen usar para rodar escenas debajo del agua. "Dije: 'No va a funcionar. No va a parecer real", ha contado: "Incluso les dejé hacer una prueba, donde rodamos en seco, y después rodamos en el agua. Y ni se acercaba".

Así, el elenco tuvo que hacer submarinismo e incluso aprender buceo libre para así limitar las burbujas de aire y los aparatos de rodaje. Sigourney Weaver, sin ir más lejos, fue capaz de aguantar la respiración durante seis minutos para sus escenas, mientras que Kate Winslet, que vuelve a coincidir con Cameron tras Titanic, llegó a hacerlo durante siete minutos.

"Uno de mis recuerdos favoritos fue en un tanque circular, de 12 metros de ancho, con un portal de cristal dentro", relata el productor Jon Landau: "Entré un día y vi a Kate Winslet caminando por el fondo del taque. Está caminando hacia mí, me ve en la ventana y me saluda. Llega al final de la pared, se da la vuelta y regresa".

Winslet interpretará a uno de los habitantes submarinos de Pandora, conocidos como gente del arrecife. Cameron ya contó hace cuatro años que la británica puso como condición para aparecer en las secuelas de Avatar que le permitiera hacer todas su secuencias acuáticas.

