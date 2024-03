Jackie Chan contra Ralph Macchio: todo lo que tienes que saber de la película-evento de 'Karate Kid'

Dentro de que el presente hollywoodiense está marcado por la nostalgia y la constante resurrección de franquicias, el caso de Karate Kid es sorprendente por méritos propios. Desde su inauguración en los años 80, esta saga de artes marciales ha pasado por varios reinicios (uno de ellos tan hilarante como poner a Jackie Chan a enseñar kung-fu) y en los últimos tiempos ha logrado una fama a la altura del pasado gracias a Cobra Kai. Esta serie se centraba originalmente en el villano del film original, interpretado por William Zabka, para haber ido creciendo a lo largo de cinco temporadas, primero en YouTube y luego en Netflix.

Eventualmente Cobra Kai expandió el legado de Karate Kid trayendo de vuelta a Ralph Macchio como Daniel LaRusso, y en Sony tomaron buena nota de la base de fans que estaba recabando. Así que la major ha decidido ponerse manos a la obra para lanzar una nueva película de Karate Kid, pero no queriéndola limitar a una secuela sin más: la idea es que sea un crossover, retomando personajes de distintas instancias de la saga. Curiosamente, los responsables de Cobra Kai no están involucrados.

'Karate Kid'- sinopsis

La nueva Karate Kid (conocida oficialmente como Karate Kid 2 por muy confuso que resulte un título así a estas alturas) se centra en un adolescente de origen chino que descubre el camino de las artes marciales. Y que lo hace además en una compañía muy peculiar, porque no necesitará únicamente a un mentor estilo el Señor Miyagi (interpretado por el fallecido Noriyuki 'Pat' Morita), sino que hasta dos mentores distintos le propondrán enseñanzas valiosas.

'Karate Kid'- reparto y equipo

El protagonista está interpretado por Ben Wang, a quien conocimos en la cancelada serie de Disney+ Chino americano (sí, esa en la que aparecía con Michelle Yeoh y Ke Huy Quan recién llegados de Todo a la vez en todas partes). Por otro lado, los dos mentores que se cruzan con él son por un lado el señor Han y por otro... Daniel LaRusso. Osea, Ralph Macchio, compartimentará este film con su presencia en Cobra Kai.

El otro mentor, Han, llega de vuelta de aquella entrega tan peculiar de Karate Kid estrenada en 2010. Jackie Chan pasará de haber adiestrado a Jaden Smith en ese film a hacer lo propio con Ben Wang, en una película que también ha confirmado en un papel principal a Joshua Jackson: actor dado a conocer por Dawson crece, a quien en los últimos años hemos visto en The Affair o Pequeños fuegos por todas partes.

Karate Kid 2 estará escrita por Rob Lieber (Peter Rabbit) y tiene como director al prometedor Jonathan Entwistle, conocido por crear dos series juveniles tan estimulantes como The end of the f***ing world y Esta mierda me supera.

'Karate Kid'- fecha de estreno

La película aún se encuentra en una fase prematura de rodaje y no hay ni tráiler ni imágenes oficiales, pero Sony confía en que la producción se desarrolle sin contratiempos así que ya le ha puesto fecha de estreno. Podemos esperar Karate Kid 2 para el 13 de diciembre de 2025.

