¿Qué hay detrás de una de las escenas más repugnantes 'Insidious 5'? Así fue como se hizo

La quinta entrega de una de las franquicias de terror más exitosas de este siglo llegó a los cines de toda España hace tres meses. El 7 de julio se estrenó Insidious: La puerta roja (2023), la última película de la saga creada por James Wan y que está dirigida por el propio Patrick Wilson, que debuta en la dirección. 13 años después de que llegase la primera cinta, el protagonista del universo Expediente Warren (cuya cuarta entrega se ha adelantado en La Monja II) vuelve al centro de los focos.

Pero Josh (Wilson) no es el personaje principal de esta última entrega, que ha sido la más exitosa de todas, sino que lo es su hijo Dalton. El pequeño de los Lambert ya no es un niño y en esta quinta película va a la universidad. El actor que lo encarna, Ty Simpkins, tiene 22 años y ha aparecido en otras películas de mucho éxito como Iron Man 3 (2013) o Jurassic World (2015). En Insidious: La puerta roja, es protagonista de una de las escenas más asquerosas de toda la franquicia, y en una entrevista con Digital Spy explica cómo se pudo llevar a cabo la secuencia.

La escena se hizo con una mezcla asquerosa de comida

Para rodar la escena en la que Dalton es vomitado por todo el cuerpo, los responsables de la cinta decidieron optar por los efectos prácticos (algo que alegrará al director de One Piece), y para ello mezclaron varios alimentos: "Había espaguetis, compota de manzana y canela en ese mejunje", afirma el actor, que el año pasado tuvo un rol secundario en La ballena (2022). Confiesa que no sabe a ciencia cierta por qué el equipo puso esa especia en la mezcla, aunque cree que "tiene que ver con el color", pero también con el sabor, "porque iba a mi boca".

Ty Sympkins en 'Insidious: La puerta roja' Cinemanía

"Tenían una manguera pegada a la mejilla de quien me tenía que 'vomitar' y creo que hicimos tres tomas con el vómito, tengo fotos de ese día. Estaba empapado de esa cosa repugnante, pero me lo pasé genial", dice Sympkins recordando cómo se grabó la secuencia. El neoyorquino, a pesar de la asquerosidad, dice que se "tenía muchas ganas de rodarla", aunque fuese a unas horas un poco intempestivas: "Era la última escena del día, eran las 3 de la mañana y me estaban vomitando encima para despertarme".

