'El exorcista: Creyente' podría recaudar 30 millones de dólares en su primer fin de semana en EE UU

En el año del 50º aniversario de El exorcista, la película más taquillera del género de terror, y también uno de los grandes títulos de la historia del cine, era inevitable que llegarán más secuelas o "reinicios". La propuesta ha llegado de la mano de Blumhouse y Morgan Creek Entertainment, aliadas con Universal para la distribución, con El exorcista: El creyente que ha dirigido David Gordon Green, responsable de haber revitalizado otra franquicia, la de Halloween, y el estreno tanto en Estados Unidos y en numerosos países, entre ellos España, es este mismo viernes 6 de octubre.

En cuanto a su posible impacto en la taquilla, ya han empezado a circular los primeros pronósticos, y que (tampoco es de extrañar) lejos se quedarían de la acogida que obtuvo el original de William Friedkin de 1973. Afortunadamente, su presupuesto tampoco ha sido excesivamente elevado, 30 millones de dólares. Y esta es precisamente la cifra que, se vaticina, podría recaudar en su primer fin de semana en las grandes pantallas estadounidenses.

Concretamente, entre 30 y 36 millones según los datos que, por ejemplo, recoge Variety, en un estreno que tendrá lugar en 3.600 cines. Naturalmente, la intención era estrenarla en una fecha mucho más llamativa para una película de estas características como hubiera sido el siguiente viernes día 13. Pero a El exorcista: Creyente le salió una dura rival para coincidir en cines en ese mismo momento, pese a que nada tiene que ver con el género de terror, sino con todo el fenómeno mediático que rodea a una de las grandes divas de la canción.

Estamos hablando de Taylor Swift: The Eras Tour, el documental que ha dirigido Sam Wrench y que está resultando un exitazo ya desde el momento en que se pusieron las entradas en preventa, y de la que se prevé, solo también en Estados Unidos y Canadá, que la recaudación de su primer fin de semana, el del viernes 13, supere los 100 millones.

Así que no ante el Diablo sino ante Taylor Swift se han topado. Sin embargo, el plan es que, con Gordon Green en la dirección, se complete una nueva trilogía. No obstante, las dos siguientes entregas muy posiblemente no se estrenen en cines sino directamente en la plataforma Peacock, propiedad de Universal. De momento, solo se ha anunciado la fecha de estreno de la segunda, The Exorcist: Deceiver, y sería el 18 de abril de 2025.

