El impresionante cambio físico de Evanna Lynch (Luna Lovegood), 12 años después de 'Harry Potter'

Evanna Lynch tenía 16 años cuando debutó en el cine en su papel como Luna Lovegood en la franquicia Harry Potter. Desde bien pequeña, la joven estuvo obsesionada con los libros escritos por J.K. Rowling, llegando a mantener una correspondencia con la escritora de la saga tras ser hospitalizada por una serie de trastornos alimenticios. Esto auspició que terminara presentándose al casting y se alzara con este personaje entre miles de jóvenes.

Lynch aparecería en las cuatro últimas películas, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Harry Potter y el misterio del príncipe, Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte 1 y en la Parte 2, y también puso voz al personaje en los diversos videojuegos nacidos en torno a los libros y los filmes. Más de 12 años después del final de la última película, la actriz irlandesa ha cambiado mucho.

La transformación física de Evanna Lynch ('Harry Potter')

Más allá de haber madurado en su imagen, como es lógico, la actriz sorprendía recientemente al cambiar de rubia platino a morena, después de más de 15 años con este tono de pelo. Una transformación que ella misma compartía en sus redes sociales.

"¡Aquí está mi nuevo look! Siento que el rubio me queda mejor, pero últimamente en todos mis sueños lucía constantemente estos glamorosos y brillantes mechones color cuervo por alguna razón", bromeaba sobre esta elección.

"Sentí que mi gemela oscura y sombría me estaba acosando, ¡así que tuve que convertirme en ella! Tengo muchas ganas de volver a cortarlo, pero esperaré más orientación sobre mis sueños", añadía Lynch, quien en realidad es rubia natural, aunque con un tono muy diferente al que nos tiene acostumbrados.

A sus 32 años, la irlandesa lleva varios meses presumiendo de una nueva imagen que ha enamorado a gran parte de sus seguidores, quien señalaban que, pese a que ella se sintiera rara, estaba igual de guapa que siempre.

En los últimos años, Lynch ha trabajado en producciones de animación como Middle School Moguls y El ascenso de las Tortugas Ninja, y en otros trabajos como la serie Testigo mudo o los cortometrajes You Eat Other Animals? y Bus Girl. Pequeños papeles que la han mantenido aún cerca del cine y la televisión.

Este distanciamiento también parte de su nueva faceta como escritora, después de publicar el libro The Opposite of Butterfly Hunting, donde relatas sus problemas con la comida, así como en sus trabajos sobre las tablas del teatro y en su rol como copresentadora del programa Just Beings Podcast.

