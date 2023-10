Idris Elba acusa a Hollywood de promover "hábitos poco saludables" entre los actores

Las leyendas (y las realidades) que señalan a Hollywood como un entorno hostil y lleno de conductas destructivas abundan por doquier: basta con fijarse en los retratos que la industria hace de sí misma, o en las noticias sobre actores que han acabado mal. Por propia confesión, Idris Elba estuvo a punto de acabar en este último grupo, y ahora tiene algo que decir al respecto.

El actor de The Wire ha hablado del tema en el podcast Changes With Annie MacManus (vía IndieWire), asegurando que está en terapia para luchar contra su faceta de "adicto al trabajo" y contra los "hábitos poco saludables" a los que la industria del cine empuja a sus profesionales.

"Trabajo en una industria que me recompensa por esos hábitos insanos. Me premia por ellos", explica Elba. Conocido por su trabajo en la serie The Wire y por su rol de Heimdall en la saga Thor, entre otros títulos, el actor se describe como "un absoluto adicto al trabajo. Y eso no es bueno para la vida, en general".

"Llevo más o menos un año en terapia. Es mucho tiempo, ¿verdad?", prosigue. "En mi terapia, he pensado un montón en cambiar, como en cambiar mis circuitos neuronales. No es que no me guste a mí mismo ni nada de eso, es solo que he desarrollado ciertos hábitos insanos: los extremos nunca son buenos, todo necesita equilibrio".

¿Será Idris Elba el próximo James Bond?

Elba añade que algunas situaciones de su vida como actor le hicieron decidirse a cambiar. Y también asegura que fue su carrera paralela como DJ la que le ayudó a resistirse a esa presión.

"Podía estar trabajando diez días en una película, rodando secuencias bajo el agua en las que tenía que aguantar el aliento durante seis minutos, y volver al plató y sentirme más relajado que si estuviera en el sofá con mi familia. Eso está mal, ¿verdad?", explica. "Ese es el momento en el que tengo que normalizar las cosas que me relajan: no todo puede ser trabajo".

Asimismo, Elba ha aprovechado la entrevista para desmentir un rumor muy persistente: el de que podría ser el sustituto de Daniel Craig como James Bond. "No es una meta para mi carrera", asegura. "No creo que interpretar a Bond vaya a satisfacer algunas de mis metas personales, ya sabes".

