Sí, la huelga también ha parado el rodaje de la segunda parte de 'Misión imposible: Sentencia mortal'

Desde que los guionistas se pusieran en huelga (y de eso ya han pasado más de 70 días), las distintas producciones de Hollywood habían intentando continuar en la medida que pudieran: rodando sin ningún escritor en el set, suspendiendo o aplazando las películas si no había forma aún así. Marvel, por ejemplo, tuvo que suspender el rodaje de Thunderbolts y Blade pero no así el de Deadpool 3, cuyo guion estaba lo bastante pulido como para pasar a grabar. Una vez el Sindicato de Actores se ha unido a las protestas, ya no queda otra que parar.

Ryan Reynolds y el resto de intérpretes de Deadpool 3 han movido a que la película se ponga en pausa, paralelamente a que sepamos de otras muchas producciones de Hollywood con un destino similar. Ridley Scott ha tenido que hacer lo propio con Gladiator 2, Mortal Kombat 2 se ha parado igualmente, es el caso también del musical Wicked, y al parecer de Juror #2, la que iba a ser la última película de Clint Eastwood como director. The Hollywood Reporter se hace eco por otro lado de que este es el destino de una película muy esperada ahora mismo.

Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1 se ha estrenado esta semana con gran entusiasmo de público y crítica. Pero, como dice el título, no cuenta una historia completa, en espera de una Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 2 que dirigida igualmente por Christopher McQuarrie tenía previsto estrenarse el 28 de junio de 2024. McQuarrie, Tom Cruise y el resto del equipo ya habían empezado a rodarla, pero decidieron poner en pausa la producción para acudir a los deberes promocionales de Sentencia mortal - Parte 1.

Ahora el equipo ha sido sorprendido por la huelga, y el rodaje no puede ser retomado. Hasta que no se alcance un acuerdo la Parte 2 permanecerá en el limbo, y lo mismo va a ocurrir con otra película que hasta hace poco tenía expectativas de estrenarse este año: Venom 3. La película se iba a rodar en España y ya tenía escrito el guion desde antes de la huelga del WGA, a manos de Kelly Marcel (que aquí también dirige).

Protagoniza Tom Hardy como es costumbre, acompañado de Juno Temple y Chiwetel Ejiofor, pero ahora la película se ha parado. Es el destino que va a correr casi cualquier producción de acción real (HBO ha logrado seguir adelante con La casa del dragón e Industry en base a la nacionalidad no estadounidense de sus intérpretes), aunque también habría que detenerse en esto en el campo de la animación: estas películas pueden seguir desarrollándose sin actores, aunque naturalmente se reencontrarán con el problema cuando tengan que doblarse.

Es por ello que también se especula con el retraso de los grandes estrenos animados de 2024: Kung Fu Panda 4 para el 8 de marzo, Gru, mi villano favorito 4 para el 3 de julio, y la secuela de Spider-Man: Cruzando el multiverso, de la que aún así ya cundían sospechas de que iba a retrasarse antes del estallido de la huelga.

