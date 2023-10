La huelga de actores provoca que 'Deadpool 3' retrase su estreno indefinidamente

Se veía venir. El acuerdo entre los guionistas agrupados por el WGA y los productores la AMPTP prometía devolver a la normalidad el funcionamiento de la industria, pero las negociaciones con los actores del SAG-AFTRA proseguían, y no hay indicios de que estas culminen en un momento cercano. Con lo que los guionistas pueden trabajar pero no así los actores, y los rodajes de Hollywood siguen parados. Si la situación se alarga no será raro encontrarse con retrasos de estreno (Sony y Warner Bros. ya han dictaminado unos cuantos), y la Casa del Ratón ya ha tenido que tomar medidas con uno de sus grandes proyectos.

Se hace eco Deadline. Deadpool 3 siguió rodándose una vez los guionistas se echaron a las calles, pero según el SAG-AFTRA convocaba igualmente la huelga no hubo más remedio que echar el cierre. Esta película supone el desembarco oficial del Mercenario Bocazas en el Universo de Marvel, gracias a la oportuna compra de 20th Century Fox por parte de Disney, y dirigida por Shawn Levy propone seguir coqueteando con el multiverso para anegar la película en multitud de cameos de películas anteriores. Jennifer Garner como Elektra está garantizado, mientras que el Lobezno de Hugh Jackman es de hecho coprotagonista.

Ryan Reynolds sigue interpretando a Deadpool, aunque va a tardar más de lo esperado en reaparecer en pantalla con el traje. Deadpool 3 estaba prevista para el 3 de mayo de 2024, pero Disney ha resuelto atrasar la fecha indefinidamente, sin dar una alternativa. Aun cuando la huelga pueda terminar pronto, el rodaje no se halla lo suficientemente avanzado como que cuando en caso de recomenzar lo haga a tiempo de cumplir los plazos, así que la major ha decidido quitarla del calendario. Lo curioso es que esa fecha, 3 de mayo, podría pasar a pertenecerle a otro estreno de Marvel hasta ahora bastante alejado de los focos.

Hablamos de Capitán América: Brave New World, cuarta aventura del Capitán América y primera desde que Sam Wilson (Anthony Mackie) porta el escudo. Brave New World contaba originalmente con la fecha de Deadpool 3, el 3 de mayo, pero Marvel quiso pasarla al 26 de julio. Como ahora esa fecha pasa a estar libre y la producción de Brave New World (que encabeza un tal Julius Onah) está bastante avanzada, Disney sopesaría devolverle el 3 de mayo a Capitán América 4.

En cuanto a Deadpool 3, si no le da tiempo a estar para julio Disney podría mandarla al mes de noviembre: un mes prometedor pues ahí se estrenaron con éxito Black Panther: Wakanda Forever y Thor: Ragnarok… pero en el que ahora figura The Marvels para el día 10, sin grandes expectativas. Para el 20 de diciembre de 2024 se halla fijada, por cierto, Thunderbolts, paralizada desde el parón del WGA.

