Henry Cavill protagonizaría el remake de 'Los inmortales' a cargo del director de 'John Wick'

La primera película de John Wick fue dirigida por una dupla de desconocidos: David Leitch y Chad Stahelski. Diez años después ambos no son desconocidos en absoluto, pues de hecho han comandado un cambio indeleble en el cine de acción que se produce en Hollywood. Leitch ha encadenado proyectos como Deadpool 2, Fast & Furious: Hobbs and Shaw o Bullet Train, mientras que Stahelski no ha querido irse muy lejos de la franquicia donde despuntó. De este modo ha dirigido todas las entregas de John Wick, lanzando el año pasado John Wick 4 pero sin haber dado aún la franquicia por acabada.

Esto se debe a que el implacable asesino de Keanu Reeves es una propiedad muy preciada de Lionsgate, y ha dado pie a un universo transmedia. Ya hemos tenido miniserie (The Continental) y este 7 de junio se estrena Ballerina, spin-off que protagoniza Ana de Armas y cuenta con la presencia también de Reeves. Su director es Len Wiseman, pero Stahelski produce. Y es que este sigue vinculado a las futuras expansiones de John Wick (sin descartar una quinta entrega), mientras va sopesando otros proyectos como una adaptación del videojuego Ghost of Tsushima o un reboot de la franquicia Los inmortales.

Este último lleva en desarrollo desde 2016. Stahelski quiere dirigirlo y en 2021 de hecho llegó a fichar a Henry Cavill como protagonista, pero la película no ha recibido luz verde por parte de Lionsgate hasta hoy. Según Hollywood Reporter, Stahelski puede ponerse por fin a trabajar oficialmente en Los inmortales, estando ahora pendiente que confirme la participación de Cavill. “Este acuerdo amplía la gran relación creativa que ya tenemos con John Wick y la extiende a Los inmortales”, declaran los ejecutivos de Lionsgate Joe Drake y Adam Fogelson. “Esperamos contar con su mano firme y su aportación creativa no solo en la película que está realizando, sino en otras historias que surjan de ella”.

“Es un visionario, y estamos encantados de tenerle a nuestro lado”. La idea de Stahelski es hacer un remake de la película original de 1986, esa que contó con Christopher Lambert y Sean Connery de protagonistas. Los inmortales ha alumbrado desde entonces cuatro secuelas más (Lambert participó en tres de ellas) así como a series y algún proyecto de animación, centrándose en un linaje de guerreros con el don de la inmortalidad que solo pueden morir si alguien les corta la cabeza.

“Estoy encantado de poder hacer crecer mi relación con Lionsgate en este nuevo papel de supervisión del universo de John Wick y su posterior expansión”, ha explicado Stahelski por su parte. “Estoy muy contento de lanzar también otra franquicia con Los inmortales, un mundo tan rico en historias atractivas que contar”. De modo que ahora Stahelski está involucrado en dos sagas millonarias, y puede que tras Los inmortales también tengamos secuelas, spin-offs y series.

