‘Harry Potter’: Daniel Radcliffe no está interesado en protagonizar la adaptación de ‘El legado maldito’

En los años siguientes al final de Harry Potter, Daniel Radcliffe se ha esforzado mucho en alejarse del personaje. No porque quiera apartarse del influjo de Hogwarts y J.K. Rowling, sino porque sus inquietudes pasaban por buscar papeles cada vez más complejos, en películas excéntricas de corte indie. La carrera de Radcliffe es una de las más interesantes del panorama actual, de forma que poco antes de interpretar al cantautor-humorista ‘Weird Al’ Yankovick en un próximo biopic aceptara participar junto a otro puñado de intérpretes en Regreso a Hogwarts, especial de HBO Max que vimos a inicios de este año.

La alegría con la que dialogó con antiguos colaboradores, el cariño que sentía por la saga que le dio la fama, hizo que asumiéramos que a Radcliffe no le importaba volver en un futuro próximo al universo. Con la existencia de Harry Potter y el legado maldito, obra de teatro que continuaba los acontecimientos de Harry Potter y las reliquias de la muerte, hay una oportunidad muy clara para que este regreso se consuma, pero el actor acaba de decepcionar a sus fans en una reciente entrevista. Pronto veremos a Radcliffe en La ciudad perdida (estreno este 13 de abril), y ha dado una entrevista en el New York Times junto a sus compañeros de reparto, Sandra Bullock y Channing Tatum.

En dicha entrevista le han preguntado por la posibilidad de encabezar El legado maldito, y Radcliffe ha dicho “no es algo que realmente me interese hacer ahora mismo”. El actor cree que no deberíamos asumir que, por aparecer en Regreso a Hogwarts, quisiera volver pronto a ser Harry. “Esta no es la respuesta que vais a querer, pero creo que pude volver y disfrutar tanto porque ya no forma parte de mi día a día. Estoy llegando a un punto en el que siento que me he apartado de Potter y estoy muy contento del lugar en el que estoy ahora, y volver sería un cambio muy grande en mi vida”. Está más cómodo, en resumen, alejado del personaje y escogiendo cuidadosamente sus proyectos.

Aunque tampoco quiere embajonarnos del todo. “Nunca voy a decir nunca. Los chicos de Star Wars tuvieron como 30 o 40 años antes de volver. Para mí solo han sido 10. No es algo que me interese ahora”, concluye. Sus palabras contrastan con el entusiasmo de Chris Columbus, director de La piedra filosofal y La cámara secreta que mientras la primera de ellas celebraba su 20 aniversario el año pasado, ahondó en lo mucho que le gustaría dirigir El legado maldito con el reparto original. Sería pura “felicidad cinematográfica” ver a Radcliffe de nuevo junto a Emma Watson y Rupert Grint, y ponía de ejemplo a Star Wars otra vez.

“Star Wars empezó a ser grande de nuevo cuando J.J. hizo la película y tuvimos al reparto original de vuelta. No hay duda de si eres fan de Star Wars, te emociona ver a Harrison Ford y a Chewy de nuevo. Creo que sería la misma situación para los fans de Harry Potter. Poder ver a estos actores adultos de vuelta en sus papeles. Sería increíblemente hacer esa película, o dos películas”. Parece que, de momento y a falta de que se pronuncien Watson y Grint, Columbus está solo en este barco.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.