¿Muere Rocket en 'Guardianes de la galaxia 3'?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE GUARDIANES DE LA GALAXIA: VOLUMEN 3]

"Rocket siempre ha sido el centro de la saga". James Gunn ha repetido por activa y por pasiva que el mapache parlante de Guardianes de la galaxia al que presta su voz Bradley Cooper es el corazón de su franquicia marvelita, el personaje con el que más se identifica y a través del que supo cómo encarar su entrada en el MCU.

Es más, el cineasta ha insistido en varias entrevistas en que, si decidió regresar a Marvel y ponerse al frente de Guardianes de la galaxia: Volumen 3, fue para ahondar en la historia de origen de Rocket. El animal es el protagonista indiscutible de la última entrega de la trilogía, que llega el 4 de mayo a las salas de cine españolas.

En esta nueva superproducción del MCU, con la que Gunn se despide de la Casa de las Ideas antes de reformular el universo cinematográfico de DC, por fin exploraremos el pasado del mapache a través de un villano, el Alto Evolucionador (Chukwudi Iwuji), un científico obsesionado con la mutación genética que lo convirtió en el guardián que conocemos.

Siendo esta la premisa con la que arranca el Volumen 3, no es de extrañar que muchos fans de la saga teman el adiós definitivo de Rocket. Al fin y al cabo, los adelantos ya han confirmado que el héroe se debate entre la vida y la muerte en la nueva misión de los guardianes. ¿Es esta la última parte en la historia del personaje? ¿Muere Rocket en el Volumen 3? Cuidado, se avecinan SPOILERS.

¿Sobrevive Rocket al 'Volumen 3'?

Rocket y Lylla en 'Guardianes de la galaxia: Volumen 3' Cinemanía

Respira tranquilo: aunque Rocket lo pasa especialmente mal en esta nueva aventura y está a punto de no sobrevivir a la trama, finalmente esquiva la muerte y termina capitaneando a los nuevos guardianes de la galaxia. Pero vayamos por partes.

El Volumen 3 arranca con Adam Warlock atacando a nuestros protagonistas en Knowhere y dejando en estado crítico a Rocket. Para poder salvar la vida de su amigo, los guardianes se ven obligados a embarcarse en un viaje en el que descubren el traumático pasado del mapache junto al Alto Evolucionador.

Este villano, en su afán por crear una sociedad utópica, experimentaba con animales. Rocket fue su obra más exitosa, una inteligentísima mutación y el responsable de que diera con la forma de crear híbridos entre humanos y animales sin actitudes violentas. Sin embargo, cuando el científico se quiso deshacer del mapache y sus amigos, estos se rebelaron.

Lylla la nutria y el resto de compañeros de Rocket murieron al intentar escapar, pero el mapache pudo atacar a su contrincante, hacerse con una nave y huir. Desde entonces, el animal ha cargado con un sentimiento de culpa por lo que ocurrió con Lylla, Floor y el resto de sus amigos, y de ahí que tuviera un carácter malhumorado y pareciera siempre a la defensiva cuando lo conocimos en la primera Guardianes de la galaxia.

Líder de los nuevos guardianes

En uno de los momentos más críticos del Volumen 3, Rocket está a punto morir y se encuentra en una especie de limbo con Lylla. Es entonces cuando el protagonista se muestra más vulnerable, listo para dejarse ir y reencontrarse con sus amigos. Sin embargo, la nutria le dice que aún no ha llegado su hora y que debe volver a la vida.

En la batalla final contra el Alto Evolucionador, el mapache se une a sus compañeros guardianes y libera a los animales, criaturas y demás humanoides en posesión del villano, dándoles una nueva vida en Knowhere. Sin embargo, al guardián peludo le toca despedirse de varios miembros de la banda como Peter Quill (Chris Pratt), que decide volver a la Tierra; Gamora (Zoe Saldaña), que se reúne con los Devastadores) y Mantis (Pom Klementieff), que emprende su viaje de autoconocimiento.

Por suerte, Quill deja a Rocket a cargo de una nueva agrupación guardiana que vuelve a contar con Kraglin (Sean Gunn) y Groot (Vin Diesel), y ficha a Adam Warlock (Will Poulter), Cosmo, el Perro Espacial (Maria Bakalova) y Phyla-Vell (Kai Zen). Con todos ellos nos reencontramos en la primera escena postcréditos de la película, que cierra una etapa guardiana para dar comienzo a otra al son de Come and Get Your Love, de Redbone.

Así, el Volumen 3, lejos de suponer el adiós definitivo de Rocket, lo convierte en el líder de los guardianes, adelantando muchas más aventuras galácticas con él al frente del equipo. Ahora que ha curado sus heridas del pasado y ha acabado con el Alto Evolucionador, el guardián puede viajar más ligero de equipaje en nuevas misiones por el vasto espacio.

James Gunn ha podido despedirse de su personaje favorito con una última película marvelita emotiva, divertida y esperanzadora. En principio, el cineasta no volverá a pilotar la nave de los guardianes; suerte que Rocket está al mando.

