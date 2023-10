La gran sensación de terror de 2022 ya tiene secuela confirmada (y fecha de estreno)

La dupla C. Robert Cargill y Scott Derrickson tiene asegurada su presencia en los anales del cine de terror gracias a Sinister, que dirigió Derrickson y consolidó como (según algún que otro estudio) la película más aterradora de la historia. Luego Derrickson se marchó a Marvel y dirigió con eficacia Doctor Strange, pero de cara a la secuela no se terminó de poner de acuerdo con el estudio y su abandono fue bastante positivo a la larga: pues Sam Raimi dirigió Doctor Strange en el multiverso de la locura, y Derrickson hizo lo propio con Black Phone.

Black Phone se estrenó en el verano de 2022. Jason Blum, su flamante productor, la vendió como lo más inquietante que jamás hubo auspiciado Blumhouse, y en efecto público y crítica conectaron de maravilla con la propuesta. Black Phone, basándose en un relato de Joe Hill, recaudó 160 millones de dólares de todo el mundo y atemorizó a la audiencia a través de un Ethan Hawke especialmente inspirado, que encarnaba a un asesino psicópata con un amplio catálogo de máscaras. Era de esperar que con tal éxito Blumhouse quisiera darle una secuela, y esta acaba de ser confirmada en conjunto a una fecha de estreno.

Universal se ha querido apresurar a ponerlo todo a punto como major principal, y su entente con Blumhouse ha fijado Black Phone 2 para el 27 de junio de 2025 según Hollywood Reporter. Por ahora es lo único que se sabe de esta película, sin embargo. No sabemos si volverán Cargill y Derrickson como guionistas y director, no sabemos si reaparecerá Hawke, y no sabemos qué relación tendrá exactamente con la obra de Hill. Aún así, es una buena noticia para los abundantes fans de Black Phone.

La película original se centraba en un niño que era secuestrado por el psicópata de Hawke, y que encontraba una ayuda donde menos lo esperaba. En el zulo donde había sido encerrado entraba en contacto con los fantasmas de las anteriores víctimas de Hawke, que a través de un teléfono intentaban ayudarle a escapar.

