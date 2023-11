Francis Ford Coppola alaba a Ridley Scott: "Pocos artistas asombran con sus mejores obras a los ochenta años"

Puede que tenga 85 años, pero al igual que le sucede a Clint Eastwood con 93 eso no significa que Ridley Scott vaya a dejar de trabajar, o a frenar su ritmo de producción. En 2021 estrenó dos películas, El último duelo y La casa Gucci, y este fin de semana estrena Napoleón. Una película de escala desmedida, dedicada al conquistador francés, que podría darle una nominación al Oscar a Joaquin Phoenix mientras doblega a la crítica y atrae al público a un espectáculo épico con un rigor histórico que, por otra parte, tampoco le quita el sueño. Tal y como Scott ha insistido una y otra vez durante un hilarante tour promocional.

El caso es que, más allá de las mordaces declaraciones del realizador, lo que sigue sorprendiendo es la energía con la que se mete en proyectos tan ambiciosos, y el feroz ritmo al que lo hace. Es el motivo de que otro director de su quinta como Francis Ford Coppola le haya profesado su admiración en Instagram. El firmante de El padrino tampoco es ajeno a las superproducciones monstruosas: al fin y al cabo él está ultimando los preparativos de Megalópolis, una película que lleva mucho tiempo queriendo hacer y que reúne en su reparto a Adam Driver con Shia LaBeouf y Dustin Hoffman, y habiéndola financiado de su bolsillo.

Esto es lo que Coppola tiene que decir de Scott: “Conocí a Ridley Scott por Los duelistas. Me impresionó, y al darme cuenta de que era mi contemporáneo empecé a seguir su obra, prodigiosa cuanto menos. Una tras otra, diferentes estilos, temas, todas ambiciosas y sin parar, películas absolutamente geniales como Blade Runner, Thelma y Louise, Alien y Black Hawk derribado. Me doy cuenta de que ha sido nombrado caballero por su extraordinario trabajo, pero deberían concederle un Ducado por una producción tan sobresaliente”, asegura Coppola.

“Nunca he llegado a conocerle, aparte de unas cuantas llamadas telefónicas para organizar la venta a precio de ganga de las instalaciones de neón de mi Corazonada, que reaparecieron en su inolvidable Blade Runner. Los impostores de Ridley además contó con otra gran actuación de nuestro Nicolas Cage”. En este punto Coppola se refiere tanto a uno de los grandes fracasos de su carrera (cuyo diseño de producción contribuyó al aspecto de Blade Runner) como a su sobrino Nicolas Cage, que en efecto apareció en una película posterior de Scott.

“Sir Ridley es en realidad un par de años mayor que yo, y sin embargo su asombrosa productividad se mantiene con películas como El último duelo y una próxima secuela de Gladiator”. Coppola admite que aún no ha visto Napoleón, pero que tiene muchas ganas. “Ha habido unos pocos artistas que asombraron a todo el mundo con sus mejores obras a los ochenta años, como Giuseppe Verdi, pero debemos quitarnos el sombrero ante Ridley. Estoy deseando ver su nueva película en IMAX, Napoleón y no me cabe duda de que será espectacular”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.