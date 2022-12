Final explicado de 'Avatar 2': ¿Qué se divisa en el futuro de Pandora?

A continuación, SPOILERS de Avatar: El sentido del agua

Han pasado 13 años entre Avatar y Avatar: El sentido del agua. 13 años donde James Cameron ha trabajado sin descanso en el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan, por ejemplo, rodar motion capture bajo el agua, mientras perfilaba en su cabeza los siguientes tramos de la saga. Se supone, pues, que las futuras secuelas de Avatar llegarán con un margen más asumible: el 20 de diciembre de 2024 será el turno de Avatar 3, el 18 de diciembre de 2026 llegará Avatar 4, y por último la historia concluirá con Avatar 5 el 22 de diciembre de 2028. El sentido del agua, con previsiones de arrasar en taquilla como hiciera el film inaugural (quizá no hasta ese punto), acaba de estrenarse, devolviéndonos a la megalomaníaca epopeya de Cameron.

Que tras El sentido del agua vaya a haber hasta tres películas más no le resta un ápice al volumen de la experiencia, aunque desde luego es muy interesante preguntarse por ese futuro una vez vistas las 3 horas y algo que dura Avatar 2. Cameron ha dicho que ya tiene los guiones escritos (en concreto asegura que 20th Century Studios no le puso ni una sola pega al planteamiento de Avatar 4, de tan conforme que quedó con la trama), osea que todo está en su cabeza, pero partiendo del desenlace de El sentido del agua podemos intentar especular con qué ocurrirá a continuación, y enumerar las claves principales del mismo. ¿Qué cabe esperar tras El sentido del agua? ¿Qué consecuencias tienen sus últimos minutos?

Antes de nada, un pequeño resumen. El sentido del agua se ambienta cuando han pasado más o menos los mismos años en Pandora que en la vida real; por eso Jake Sully y Neytiri (Sam Worthington y Zoe Saldaña) han podido formar una familia. Esta está integrada por tres hijos biológicos: Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton) y la pequeña Tuk (Trinity Jo-Li Bliss), pero también hay que añadirles los no biológicos. Ahí entran Kiri (Sigourney Weaver), que resulta ser la hija de la misma Grace que encarnaba Weaver en la primera película, muriendo al final, y Spider (Jack Champion). Spider es un humano, no un Na’vi, y es hijo nada menos que del coronel Quaritch (Stephen Lang).

Spider se ha criado en la familia de Jake como un Na’vi, teniendo una gran amistad con Neteyam y Lo’ak además de un romance incipiente con Kiri, sin que por lo demás haya logrado hacerse con la confianza de una recelosa Neytiri. La trama de El sentido del agua da comienzo cuando Quaritch, que ha resucitado junto a sus hombres en el cuerpo de avatares para moverse por Pandora, decide buscar venganza contra la familia de Jake. Ocurre en paralelo a que Pandora haya sido ocupada por varios destacamentos humanos que intentan sobrevivir llegados de una Tierra que, al parecer, agoniza. El ataque sorpresa de Quaritch al poblado de Jake echa a perder varios años de relativa calma.

Bailando con Metkayinas

Así que la familia de Jake resuelve huir y ocultarse en el hogar de los Metkayina: clan Na’vi que vive junto al agua y posee habilidades que no tienen los Na’vi del bosque, como una cola y unas manos más adecuadas para nadar, así como una gran capacidad de buceo. Los hijos de Jake y Neytiri aprenden las costumbres de los Metkayina, con Lo’ak cayendo enamorado de la hija del jefe de la tribu, Stsireya (Bailey Bass) mientras Kiri empieza a descubrir que tiene poderes misteriosos: unos que le permiten hablar directamente con la deidad Eywa, y en cierto momento incluso contactar con su madre Grace desde la ultratumba.

Esto ha ocurrido, por otra parte, mientras Spider ha caído prisionero de Quaritch, con un reencuentro paternofilial de lo más incómodo donde, sin embargo, empiezan a florecer los sentimientos. Como cabría esperar (aunque tarda dos larguísimas horas en ocurrir) finalmente Quaritch localiza a los Sully en el hogar de los Metkayina, y tiene lugar una gran batalla. A lo largo de ella Neteyam muere, y aunque Quaritch es derrotado Spider no puede evitar salvarle la vida. Lo que podría parecer un cambio de lealtades, sin embargo, resulta ser solo un arrebato de escrúpulos, pues Spider decide volver de inmediato con los Sully.

El sentido del agua concluye con el funeral de Neteyam y la voz en off de Jake, que nos asegura que no volverán a huir: las aguas de los Metkayina se han convertido en su hogar, y si los terrícolas mantienen su búsqueda será ahí donde se enfrenten. Podemos esperar, pues, que Avatar 3 lidie con las consecuencias de lo visto aquí, intuyendo que el salto temporal no será tan grande como el que hubo entre la primera Avatar y Avatar 2. La tercera, por cierto, ya tiene título provisional, como lo tienen el resto de secuelas. Son Avatar: El portador de semillas, Avatar: El jinete de Tulkun y Avatar: La búsqueda de Eywa.

Lo que parece evidente en primer lugar es que Quaritch va a volver, y que no ha perdonado a los Sully. Puede que también le guarde rencor a Spider, aunque El sentido del agua deja claro que existe un afecto mutuo entre ambos. Lo lógico sería que el personaje de Lang quiera reagrupar a sus tropas para contraatacar, pero quizá se vean con un obstáculo: la colonización humana de Pandora parece haberse topado con la tesitura de que es mejor no molestar a los indígenas, y sus líderes bien podrían preferir algún tipo de tregua entre Na’vi y terrícolas. El portador de semillas indagaría en el mantenimiento de una paz que Quaritch querría echar a perder, estilo las últimas entregas de El planeta de los simios.

El futuro de los Sully

El Unobtanium, mineral precioso que supuestamente llevó a los humanos a Pandora, tiene un rol testimonial en El sentido del agua, quizá porque lo que ahora necesita la población de la Tierra es un nuevo hogar, antes que una fuente de riqueza. Sin embargo bien podríamos conocer más cosas de él en próximas entregas; de cara a alguno de los siguientes Avatar ya ha trascendido por otra parte la intención de Cameron de llevar la trama a la Tierra. Podremos comprobar, a la altura de El jinete de Tulkun, cómo están de arruinadas las cosas ahí.

Pero desde luego lo más interesante es el destino de los Sully. Quizá las circunstancias precipiten que Spider deba decidir entre su lealtad a los Na’vi o a los humanos, trocando más trágica su relación con Kiri, y quizá el matrimonio de Lo’ak y Tsireya lleve a una alianza con los Metyakina muy apropiada si se avecinan nuevos conflictos en el horizonte. Por otra parte, el futuro de Kiri es el más enigmático. Está claro que tiene poderes y que Eywa la ha elegido: también está el misterio de cómo pudo ser engendrada por Grace sin padre conocido, como si fuera Jesucristo. Y quizá vayan por ahí los tiros.

No hay duda de que Kiri es el personaje más importante de los introducidos en El sentido del agua. Sus poderes desempeñarán un gran papel en futuras batallas, y quizá todo esto termine por confluir en La búsqueda de Eywa: la búsqueda (metafórica o literal) de esa deidad con la que Kiri tiene línea directa. Los otros dos títulos son menos evidentes. A saber qué es un portador de semillas, y jinetes de Tulkun ya hemos tenido a porrillo: Tulkun tanto voladores como marinos, que Jake y sus hijos han sabido domar. En cualquier caso, como nos queda tanto tiempo por delante en Pandora, no hay hipótesis demasiado descabellada.

