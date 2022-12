El guion de 'Avatar 4' ya está escrito y el estudio no ha pedido ni un solo cambio

Por si no fuera bastante evento que Avatar tenga secuela tras 13 años, El sentido del agua solo es la primera de muchas. Futuras continuaciones que, en principio, llegarían con menos margen del que se ha dado desde que Avatar se convirtiera en la película más taquillera de la historia allá por 2009. El sentido del agua se estrena este 16 de diciembre (habiendo recibido unas primeras críticas que no pueden ser más entusiastas), y le seguirán Avatar 3 (20 de diciembre de 2024), Avatar 4 (18 de diciembre de 2026) y Avatar 5 (22 de diciembre de 2028). Aunque a eso apuntaran los inicios de la producción, finalmente todas estas películas no se rodarán de forma simultánea, pero James Cameron ha sido muy vocal con respecto al hecho de que los guiones ya están escritos.

El director de Titanic cree que ha servido para organizarse y para que, especialmente, los intérpretes estén más orientados con el futuro de los personajes. “Tuve que hacerlas como si ya existieran unos libros de los que partir”, ha declarado Cameron. “Así que la única forma de lograrlo era escribir todos los guiones y dejar que los actores los leyeran para ver a dónde iban sus personajes. No es que eso se pueda interpretar en el momento, pero así podrían ir trabajando en la preparación de lo próximo”. Figuras como Sam Worthington, Zoe Saldaña o Sigourney Weaver se han beneficiado de esto, mientras Cameron por su parte ha querido despejar cualquier duda sobre sus guiones: en 20th Century Studios ya los han leído, y brindan todo su apoyo al macroproyecto.

“No puedo contarte los detalles, pero puedo decir que cuando entregué el guion de El sentido del agua me dieron tres páginas de notas y que cuando entregué el guion de la tercera me dieron una página, así que iba mejorando”, cuenta Cameron en Collider, asegurando que cada historia de Avatar va a ser mejor que la anterior. “Cuando entregué el guion de la cuarta el ejecutivo del estudio me escribió un correo que decía ‘santo cielo’. Y yo ‘bueno, ¿dónde están las notas?’. Y me dijo ‘esas son las notas’”. Así que ahí lo llevamos, Avatar 4 tiene un guion tan sólido que el estudio no ha visto necesario puntualizar nada. Contamos con que Cameron empiece a rodarlo, aproximadamente, dentro de unos tres años.

