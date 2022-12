James Cameron cree que 'Avatar 2' es más empoderante para las mujeres que el cine de superhéroes

Un día más del tour de prensa de Avatar: El sentido del agua, otro día de James Cameron dedicando palabras desdeñosas al cine que no hace él. El director se ha pasado 13 años trabajando en la secuela de Avatar, y puesto que el film original es aún hoy el más taquillero de la historia del cine, no teme enfurecer a varios fandoms por minuto a cada entrevista que precede el estreno de Avatar 2 este 16 de diciembre. Cameron, sin diplomacia alguna, ya ha criticado al cine de superhéroes en general y a Marvel en particular por contar con personajes que parecen no haber salido de la universidad, y por disponer de efectos visuales absolutamente inferiores a los de WETA Digital, encargada de la saga Avatar.

Era cuestión de tiempo que el feminismo saltara a la palestra, y en concreto el “empoderamiento femenino” ha surgido en una conversación de Cameron con Robert Rodríguez. Ambos cineastas se asociaron en el pasado, para Alita: Ángel de combate, y se han reunido en el marco de Directors on Directors. Una iniciativa de Variety a semejanza de Actors on Actors, que ha demostrado que en las distancias cortas Cameron también es un hervidero de hot takes. Ocurrió cuando Rodríguez le preguntó por el rol de Neytiri (Zoe Saldaña) en El sentido del agua: el tiempo ha pasado desde la primera Avatar, y tanto Neytiri como Jake Sully (Sam Worthington) han formado una familia.

Lo que no significa que hayan dejado el combate de lado. Ambos siguen siendo poderosos guerreros, y Neytiri en particular no teme acudir a la batalla con un embarazo visible en varios tramos de El sentido del agua. “Todo el mundo habla siempre del empoderamiento femenino. ¿Pero qué parte importante de la vida de una mujer nosotros, como hombres, no llegamos a preguntar?”, dice Cameron. Naturalmente, se trata de una pregunta retórica. “Pensé ‘bueno, si de verdad has de ir hasta el fondo de la madriguera del empoderamiento femenino, tengamos a una guerrera embarazada de seis meses en plena batalla'”.

Tener a Neytiri luchando pese a su avanzado estado de gestación se ajusta a las costumbres de los Na’vi, habitantes de Pandora, en cuyas tribus las mujeres luchan en igualdad con los hombres sin importar su estado. Con ello Cameron quería desafiar la idea de que las mujeres embarazadas están indefensas, tras haber contribuido a una mayor representación femenina en el cine con títulos como Aliens o las dos entregas de Terminator. “Ya no ocurre en nuestra sociedad, probablemente no ha ocurrido en cientos de años. Pero te garantizo que, antiguamente, las mujeres debían luchar por sobrevivir y proteger a sus hijos, y no importaba si estaban embarazadas”, explica.

“Y las mujeres embarazadas son capaces de ser mucho más atléticas de lo que nosotros, en nuestra cultura, reconocemos”. Entonces llega el mazazo. “Era el último bastión y es algo que no suele verse. Wonder Woman, Capitana Marvel.. todas esas son mujeres increíbles que aparecen, pero no son madres ni están embarazadas mientras luchan contra el mal”. Cuando en su momento se estrenó la Wonder Woman de Gal Gadot, Cameron le dedicó palabras muy poco halagüeñas, cuestionando su carácter feminista. Al parecer su opinión no ha variado demasiado en estos años.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.