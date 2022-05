Final de 'Doctor Strange 2': Así podría volver [SPOILER] al MCU

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE DOCTOR STRANGE 2]

Antes de su estreno, las teorías sobre el villano principal de Doctor Strange en el multiverso de la locura se multiplicaban. Había rumores para todos los gustos: que si Shuma-Gorath y sus tentáculos gigantes iban a sembrar el caos por el multiverso, que si el dios demoníaco Chthon prometía provocar una masacre en las tierras paralelas... Sin embargo, la verdadera amenaza siempre estuvo ahí.

Si uno echa un vistazo a los tebeos de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), de inmediato se da cuenta de que la pérdida de sus retoños en las viñetas es el desencadenante del arco más oscuro del personaje, siempre peligrosamente impredecible.

Tras lo acontecido en Bruja Escarlata y Visión, muchos pensaron que la todopoderosa antiheroína había encontrado la paz y la redención en pantalla, abrazando todo su potencial en el arte de la magia del caos. Deberíamos haber sospechado algo raro con ese Darkhold que estudiaba al final de la serie...

En la secuela de Doctor Strange se consagra como la gran villana, una de las mejores en el catálogo del MCU. ¿Su excusa para hacer el mal? Quiere absorber el poder de América Chávez para viajar por el multiverso y reencontrarse con sus gemelos en alguna tierra paralela.

Teniendo en cuenta sus últimos años de luto (hermanos, novios, amigos, hijos), tampoco le podemos reprochar demasiado que quiera evitar a toda costa el dolor más insoportable para una madre valiéndose de la magia oscura del Darkhold.

En el filme, acompañamos a Wanda en un viaje destructivo (y, sobre todo, autodestructivo) en el que trata de hacerse con el poder de América Chávez, aunque para eso tenga que dejar de ser "razonable" y aniquilar Kamar-Taj y a los Illuminati. Sin embargo, basta con mostrarle el monstruo en el que se ha convertido a través de sus hijos para que recapacite y se redima con un sacrificio final.

¿Pero es realmente este el fin de Wanda? ¿Se ha acabado la historia de Bruja Escarlata en el MCU? En una entrevista para Extra, Elizabeth Olsen se ha referido al futuro del personaje, aunque sin entrar en detalles: "Quiero escuchar a los fans, quiero saber qué les gustaría ver de ella ahora". La actriz ha afirmado que está dispuesta a regresar al MCU y ya ha reconocido anteriormente que le encantaría abordar el arco de Dinastía de M.

A la espera de que Marvel Studios confirme si Olsen sigue en su universo cinematográfico, nosotros buscamos formas de que regrese porque, honestamente, nos negamos en rotundo a aceptar que acabamos de despedirnos de uno de nuestros personajes marvelitas favoritos.

Ha sobrevivido al derrumbe

'Doctor Strange en el multiverso de la locura' Cinemanía

Recapitulemos: en los minutos finales de Doctor Strange en el multiverso de la locura, América Chávez obliga a Wanda a enfrentarse a la aterrorizada mirada de sus hijos en otra tierra paralela. Los gemelos temen a esa bruja que se ha colado en su casa, sienten la amenaza que representa, sin reconocer en ningún momento a su madre. Todo ello provoca que la bruja, abatida, recapacite y asuma el daño que ha causado.

La villana decide entonces poner fin a la destrucción y se redime destruyendo todos los hechizos del Darkhold escritos en las paredes del templo de Chthon en la Montaña Wundagore. ¿Cómo? Derribando ese espacio y dejando aparentemente que las piedras del derrumbe la sepulten.

Vale, sí, la construcción parece pesada, pero estamos hablando de Wanda y cuesta creer que unas piedras puedan acabar con la vengadora más poderosa, capaz de fulminar a los Illuminati de la forma más atroz. ¿De verdad alguien con la habilidad de crear una Westview paralela y desnucar al Profesor X sin despeinarse va a morir así de fácil?

Aunque Strange da a entender que la sokoviana ha fallecido al final del filme, no se muestra su muerte de forma explícita ni tampoco vemos su cuerpo inerte. Es más, muchos espectadores han interpretado la luz roja de la magia del caos que se vislumbra en la Montaña Wundagore durante el derrumbe como una señal de que Wanda ha sobrevivido...

Va a resucitar

'Doctor Strange en el multiverso de la locura' Cinemanía

Las ficciones fantásticas es lo que tienen: casi ninguna muerte es definitiva. Siempre puede haber alguna forma de revivir a un personaje querido, sobre todo si, como es este caso, hay magia todopoderosa de por medio. La propia Wanda ha alardeado de poderes de resurrección en las viñetas.

Si recurrimos a los cómics, la bruja también fallecía hace poco en las páginas. Para ser exactos, en X-Men: Trial of Magneto, donde mutantes y vengadores se unían para saber qué había pasado con ella. El personaje no tardó en revivir a través de una versión más joven de ella misma, que creía que seguía con Visión y no sabía que tenía hijos.

Pero dejando de lado esta paradoja temporal con dos 'Wandas', el personaje ya había muerto previamente en los tebeos a manos de Pícara. En 2014, la mutante del mechón de pelo blanco, enloquecida por los recuerdos absorbidos con sus poderes, pensó que Wanda había traicionado a los X-Men y acabó con ella. Afortunadamente, tampoco tardaron en resucitarla; al fin y al cabo, no pueden vivir sin la brujita.

Así, de haber fallecido realmente en Doctor Strange en el multiverso de la locura, el MCU siempre podría revivir a Bruja Escarlata como ya se ha hecho en los tebeos. ¿Tal vez con ayuda de Agatha Harkness (Kathryn Hahn) en Agatha: House of Harkness? Al final de Bruja Escarlata y Visión, Agatha advertía a Wanda de que la iba a necesitar, a lo que la protagonista respondía que, de ser así, sabía dónde encontrarla.

Quién mejor que ella, una de las brujas más poderosas de Marvel y mentora de Wanda en las viñetas, para traerla de vuelta e incluso convertirse en su aliada tras lo acontecido en la secuela de Doctor Strange. Al fin y al cabo, tras la masacre multiversal de Wanda, dudamos mucho de que los vengadores la acojan tan fácilmente.

Volverá como una variante

'Doctor Strange en el multiverso de la locura' Cinemanía

Si Marvel Studios se pone terco con que Wanda ha muerto y no puede resucitar, tebemos una tercera vía para que Olsen regrese al MCU: como variante. Ahora que el multiverso ha llegado, prácticamente todo es posible ya que el resto de tierras está repleto de variantes de los personajes que conocemos.

Es más, la secuela de Doctor Strange muestra varias versiones del hechicero de Benedict Cumberbatch, así como a otra Wanda, la de la Tierra 838, a la que la Wanda de la Tierra 616 (la nuestra, para que nos entendamos) posee y trata de suplantar.

En los tebeos, existen variantes de Wanda tan locas como las siguientes: la Bruja Escarlata de Tierra 2149 es una zombi; la de Tierra TRN852 es Silver Witch, una de sus versiones más poderosas al combinar sus habilidades con las de su hermano Mercurio; o la de Tierra 1610, que puede ampliar sus poderes.

También sabemos que en alguna realidad paralela existen los mutantes (la presencia del Charles Xavier de Patrick Stewart como miembro de los Illuminati lo ha dejado bien claro) y, en los cómics, Wanda es hija de Magneto. ¿Veremos por fin a la Bruja Escarlata de otra realidad abrazando el Gen-X?

Sea como fuere, es muy probable que Bruja Escarlata vuelva al prolífico universo comandado por Kevin Feige. Elizabeth Olsen está más que dispuesta a volver a jugar con la mente de Wanda y, ahora que el personaje por fin ha ganado trascendencia y poderío en pantalla (convirtiéndose en uno de los más queridos de la saga), es improbable que desaparezca del todo. Por no hablar de la más que posible adaptación de Jóvenes Vengadores, con sus hijos Wiccan y Veloz como héroes juveniles en busca de su madre.

Eso sí, de haber sobrevivido al derrumbe o haber sido resucitada, deberá enfrentarse a las consecuencias por sus recientes atrocidades y algo nos dice que el camino para ganarse otra vez un lugar entre los vengadores será largo. Aunque como villana también nos encanta. Nosotros, personalmente, estamos deseando verla elija el camino que elija.

