Entrevista | Elizabeth Olsen: "Hasta ahora hemos visto a Wanda sufrir con sus poderes, pero por fin ve las cosas con claridad"

Nos despedimos de Wanda aislada en una cabaña, estudiando el Darkhold, tras lo acontecido en Westview en Bruja Escarlata y Visión. ¿Dónde la encontramos al comienzo del nuevo filme? Hasta ahora, hemos visto a Wanda sufrir con sus poderes, cuestionarlos, tener dudas sobre si participar o no en un enfrentamiento por miedo a usarlos. Lo que me encanta de mi personaje es que se equivoca, pero se da cuenta de sus errores y las consecuencias de sus actos. En esta secuela, por fin ve las cosas con mucha más claridad y, por primera vez, sabe lo que piensa. De alguna forma, su viaje de autoconocimiento la ha llevado a convertirse en esta mujer.

La pérdida de sus hijos arranca el episodio más oscuro en la vida de Wanda en los cómics. ¿Cómo lo aborda la película? En los adelantos hemos podido ver a los gemelos... Nos hemos inspirado en el material original, pero también hemos permitido que lo que hemos ido creando dentro del MCU tenga su propio viaje narrativo. Hemos aprendido mucho de Bruja Escarlata y Visión y de la interacción con la audiencia, de la reacción de los fans a la serie. La gente siente mucha curiosidad por cómo se desarrollará la relación de Wanda con sus hijos, esa trama atrajo mucha atención. Siempre cogemos cosas del material original, de lo que hemos rodado y después escuchamos también a los fans, e intentamos crear una historia creativa que honre todas esas conversaciones.

¿Cómo ha sido crear a Bruja Escarlata con Sam Raimi, fan de los tebeos y con experiencia en el cine de superhéroes? En realidad, él llegó al proyecto queriendo que yo dirigiera a Wanda. Muchos de los directores de Marvel tienden a hacer eso con quienes llevamos años interpretando a nuestros personajes. Nos preguntan: “¿Crees que ella haría esto? Si piensas que no, hagamos otra cosa”. Esta vez también fue un proceso muy colaborativo desde el principio y Sam me dejó guiar. Ya desde la escritura de los guiones, hablé con Michael [Waldron] y él, por su lado, consultó a los guionistas de Bruja Escarlata y Visión. Entre todos ideamos y decidimos cómo debía seguir el viaje de Wanda.

Elizabeth Olsen en 'Bruja Escarlata y Visión' Disney

Tras casi una década como Wanda, la conoces mejor que nadie. Sí, sobre todo después de ir directa a rodar Doctor Strange nada más acabar Bruja Escarlata y Visión. Terminamos la serie un miércoles y me fui a rodar la película el viernes, así que la transición ha sido fácil al haberlas podido hacer seguidas. Como actriz, fue genial, me hizo sentir segura, como con un sentimiento de propiedad sobre Wanda cuando llegué al set de Doctor Strange, y eso me encantó.

¿Qué podemos esperar de la alianza entre los dos hechiceros más poderosos de Marvel? En el tráiler se intuye que se cuestionarán la hipocresía y lo que hace que una decisión sea la correcta, y su interacción irá por ahí. Para mí, ha sido fabuloso trabajar con Benedict. Estaba muy emocionada por actuar con él porque soy muy, muy fan de su trabajo, no solo dentro de Marvel, también en otras de sus interpretaciones. Lo admiro profundamente, así que ha sido genial llegar a conocerlo y colaborar con él. Era algo que tenía muchas ganas de hacer y estoy feliz por haber tenido esta oportunidad.

Bruja Escarlata y Visión llegó a Disney+ y arrasó con todo. ¿Cómo viviste el éxito de la ficción? Me sorprendió mucho, la verdad, pero justo me pilló rodando la nueva Doctor Strange. Estaba viviendo en una ciudad pequeña a las afueras de Londres y hubo múltiples confinamientos en Inglaterra. En realidad, no tuve una experiencia intensa o muy personal durante el boom de la serie porque estaba atrapada rodando esta película, viviendo literalmente en una burbuja [ríe].

Toda la información me llegaba por gente a mi alrededor que me mandaba fotos desde Los Ángeles con pósters, anuncios gigantes y todas esas cosas. Yo estaba desconectada de todo aquello y hasta cierto punto lo agradezco porque no me abrumó. Dicho esto, sí que sentí por primera vez la presión al frente de un proyecto de Marvel porque normalmente era parte de un grupo y no solía ser una de las protagonistas principales. Estaba un poco nerviosa por eso y tuve la misma sensación con Doctor Strange.

Elizabeth Olsen en 'Martha Marcy May Marlene' Cinemanía

¿Se aprende a lidiar con las expectativas dentro del MCU? El hecho de que Bruja Escarlata y Visión fuera un éxito fue un orgullo porque lo pasamos muy bien haciéndola, con un grupo de gente maravillosa, pero la próxima es Doctor Strange y vuelvo a estar nerviosa [ríe]. Es curioso... Bruja Escarlata y Visión era un riesgo y se había concebido casi como un ente propio dentro del MCU, por lo que su triunfo fue como la guinda del pastel. Pero Doctor Strange en el multiverso de la locura es parte de una gran franquicia y simplemente esperamos haber hecho justicia a la saga y a sus fans. Ojalá también sea un éxito.

Tu primera película, Martha Marcy May Marlene, se estrenó hace 11 años. Más allá de Marvel y otros blockbusters, has seguido apostando por proyectos más pequeños y personales como Ingrid Goes West o Sorry For Your Loss. Martha Marcy May Marlene fue una experiencia completamente nueva para mí y recuerdo el rodaje como un campamento de verano con mucha gente joven y creativa. Después del estreno... Todo era nuevo, no entendía cómo funcionaba nada en la industria en aquel momento. Pero desde entonces ha sido muy importante para mi alma combinar películas más grandes como las del MCU con este tipo de producciones, y también quiero volver a hacer teatro.

Hace demasiado tiempo que no actúo sobre un escenario y es una parte enorme de mi vida. En mi experiencia, cada medio y cada proyecto de uno u otro presupuesto te da diferentes energías. Ni las grandes películas son disfrutables solo porque son ‘cómodas’ de hacer, ni las otras son un sufrimiento porque pueden parecer procesos más incomodos, una locura, siempre de prisa y corriendo. Eso también me encanta. Simplemente son diferentes, también es distinta la forma de dirigirlas. Personalmente, disfruto pudiendo saltar de unas a otras.

Decías hace unos años que, pese a que siempre quisiste actuar, casi desechas la idea por miedo a la fama. ¿El teatro hizo que te lo replantearas? Sí, yo crecí en Los Ángeles, en medio de todo esto. Las familias de todos a mi alrededor eran parte de la industria, no solo la mía [las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen son sus hermanas mayores]. Siempre pensé que el teatro tenía que ser diferente a actuar en Hollywood, que no tendría la misma atención pública o sufriría el acoso mediático subiéndome al escenario, y acerté. Es el espacio en el que he crecido como actriz, me encanta y por eso ahora me gustaría volver a mis raíces. Me da un poco de miedo regresar porque tuve un par de malas experiencias profesionales, pero quiero dejar a un lado esos recuerdos e intentarlo de nuevo.

