Con 'M' de Multiverso: todo lo que debes saber antes de ver 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'

La culpa fue de Jake Gyllenhaal. Y de Benedict Cumberbatch. O, para ser más exactos, de Quentin Beck y Stephen Strange. El primero desveló la identidad de ‘Spidey’ (Tom Holland) en los últimos minutos de Spider-Man: Lejos de casa y lo convirtió en el enemigo público número uno, mientras que el segundo alteró la estabilidad del espacio-tiempo en su intento por ayudar al bueno de Peter.

Cosas de Marvel: la malicia de un megalómano hortera, la desesperación de un adolescente arácnido y la imprudencia de un hechicero atolondrado han desatado (¡por fin!) el Multiverso introducido en Spider-Man: Un nuevo universo, abordado en ¿Qué pasaría si...? y que tanto se ha hecho esperar en acción real, resistiéndose a implosionar en Bruja Escarlata y Visión o Loki.

Tras años flirteando con el concepto y con Spider-Man: No Way Home como detonante, el MCU se divide ahora en múltiples tierras paralelas a través de Doctor Strange en el multiverso de la locura, secuela de Doctor Strange. Por lo pronto, la proliferación de realidades ha obligado a Kevin Feige, mandamás de Marvel Studios, a comprarse una pizarra más grande en la que poner en orden su franquicia y a hacer todo lo posible por reducir daños aliándose con un precursor del cine de superhéroes: Sam Raimi (Darkman, la trilogía original de Spider-Man).

Además, el director ya era un fan confeso del Doctor Strange, por lo que no hubo que insistirle demasiado para que se sumara: “De niño, hacía de mago en fiestas infantiles y en bodas, me encanta crear ilusiones. Y un superhéroe que es ilusionista y mago me parece una idea fascinante”. En sus manos, la superproducción más ambiciosa del MCU promete ser espeluznante y enloquecedora. No lo decimos nosotros, lo dice el jefazo pegado a su gorra.

Imagen de 'Doctor Strange en el Multiverso de la locura'. Marvel

'M' de Multiverso

Imaginad muchas versiones diferentes de vosotros mismos viviendo en diferentes realidades, llevando varias vidas con resultados opuestos. En las viñetas de la Casa de las Ideas, hay un universo noir, otro en el que Bruce Banner se convierte en Spider-Man, una tierra donde los superhéroes son animales antropomórficos parecidos a los Looney Tunes y otra en la que Marvel y DC se fusionan. Todo es posible en este Multiverso mencionado por primera vez en el MCU en Doctor Strange, cuando el Anciano (Tilda Swinton) confirmaba su existencia enviando a Stephen en un viaje por el cosmos. “Este universo es uno entre una infinidad de otros”, explicaba.

Seis años después, su secuela nos adentra en ese espacio inabarcable. Nos reencontramos con que el hechicero de Benedict Cumberbatch, tras haber destapado el Multiverso en No Way Home, ha descubierto que el sacrificio final de Peter no es suficiente para devolver la normalidad a su dimensión. “A través de su experiencia en este nuevo escenario y al toparse con diversas versiones de sí mismo, Strange se da cuenta de que su comportamiento sigue un patrón”, cuenta Cumberbatch sobre el viaje de autodescubrimiento que supone para su personaje esta aventura: “Es una especie de impronta, la marca de quién es el doctor Stephen Strange en cualquier universo y cuáles son los peligros del personaje.

¿Será el héroe de su enemigo o el enemigo de su héroe? ¿Quién es Doctor Strange en el Multiverso? Se enfrenta literalmente a versiones de sí mismo para averiguarlo”. Los adelantos del filme nos han permitido ver el delirio del protagonista midiéndose con Strange Supreme, su reverso tenebroso, y encontrándose con Defender Strange o su variante zombi.

Imagen de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' Cinemanía

Por suerte para él, Strange no tendrá que lidiar solo con semejante enredo. Como buen aficionado a las artes místicas, seguro que Raimi también ha disfrutado con el regreso de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), heroína todopoderosa que encandiló a la audiencia con su duelo pasado por sitcoms en la celebrada Bruja Escarlata y Visión. La última vez que vimos a la sokoviana estaba aislada en un paisaje montañoso, estudiando el Darkhold, el grimorio de magia oscura e infernal.

Todo conocimiento va a ser poco para vencer las amenazas que esconde el Multiverso: además de la versión malvada de Strange, el primer tráiler también mostró a Shuma-Gorath, clásica némesis del personaje, y se rumorea que Chthon, un poderosísimo dios demoníaco, también podría pasarse por el filme. Eso sí, el gran enemigo de los protagonistas siguen siendo ellos mismos. “En Vengadores: Endgame se tomaron decisiones de las que se arrepienten algunos de los personajes de nuestra película”, afirma Raimi: “Ahora se dan cuenta de las repercusiones de esas decisiones”.

El cineasta insiste en que esta secuela es una historia de personajes, pero admite que el rodaje ha sido “una tarea enorme” debido a su ambiciosa dimensión visual, que recoge no una sino varias realidades marvelitas. Si la primera película ya supuso un salto cualitativo para Marvel en este ámbito, con Stephane Ceretti como responsable, la segunda sube la apuesta, confiando sus “exquisitos” efectos, apunta Cumberbatch, al oscarizado Janek Sirrs (Los Vengadores, Matrix).

Imagen de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' Cinemanía

'M' de Macroevento

Dice una regla no escrita que toda película en solitario del universo marvelita debe contar con al menos otro héroe veterano del MCU que acompañe al de cabecera. Si Spider-Man: No Way Home acogió a Strange y a otros Hombres Araña, Chris Hemsworth regresará en verano escoltado por los Guardianes de la Galaxia en Thor: Love and Thunder. Lo mismo ocurre en Doctor Strange en el multiverso de la locura, donde varias estrellas han hecho sombra al protagonista.

Elizabeth Olsen y su Bruja Escarlata son sin duda uno de los reclamos principales de la superproducción, que además suma a América Chávez (Xochitl Gomez), también conocida como Miss América, la primera superheroína latina y homosexual de la Casa de las Ideas. La recién llegada, cuya presencia refuerza una posible aparición futura de los Jóvenes Vengadores, es uno de los personajes más interesantes de la historia reciente de Marvel. “Me encanta cómo han situado a América en una película del Doctor Strange porque tiene una asombrosa habilidad para viajar por el Multiverso”, adelanta la actriz.

Se unen a ellas viejos conocidos de Strange como Wong, interpretado por Benedict Wong, ahora el Hechicero Supremo; Chiwetel Ejiofor retomando el personaje de Mordo o Rachel McAdams como Christine, el antiguo amor del Doctor Strange, vestida de novia en los adelantos. A todos estos nombres propios añadamos el de Raimi y su aliado, el compositor Danny Elfman (de la Batman de Tim Burton a la Spider-Man de Tobey Maguire), el del guionista Michael Waldron (Loki) y hasta el de Patrick Stewart, cuya voz podría haberse colado en uno de los avances del filme.

De confirmarse la presencia del Profesor X como miembro de los Illuminati de Brian Michael Bendis, Doctor Strange en el multiverso de la locura sería la puerta de entrada de los X-Men al MCU. Con semejante multitud, no es de extrañar que Stephen Strange (y sus versiones) sea prácticamente un invitado más en su propia fiesta.

A la espera de confirmar especulaciones, está claro que este descontrol multiversal va a revolucionar la franquicia cuidadosamente estructurada de Kevin Feige. Si la pandemia descuadró su agenda, las realidades alternativas explosionan ahora cualquier orden argumental. Suerte que Marvel, expandida y desatada, siempre se crece ante el caos. Feige, tú pones las tizas, y nosotros el billete a otros mundos. Que Gyllenhaal y Cumberbatch carguen con la culpa.

