La última Fiesta del Cine supera a la anterior, pero sigue lejos de cifras prepandémicas

Hollywood nunca ha terminado de recuperar la normalidad desde que la crisis del COVID-19 fuera diluyéndose. El terremoto streaming, sumado a la doble huelga de estos meses e imponderables sobre si el público ya se ha cansado del cine franquiciado (2023 está siendo fatídico en ese sentido), conduce a que la taquilla nunca llegue a emular la previa al coronavirus, aun contando con excepciones como las copiosas taquillas de Avatar: El sentido del agua o Barbie. El caso es que la recuperación fallida también se nota en otras áreas más allá de Hollywood.

Por ejemplo, en la Fiesta del Cine que aquí en España organizan FEDICINE, FECE y el Ministerio de Cultura y Deporte, y que suele celebrarse dos veces cada año: en primavera y en otoño. Esta semana ha tenido lugar la segunda Fiesta del Cine de 2023, extendiéndose al 2, 3, 4 y 5 de octubre, y dejando la entrada a 3.50 euros. Según los primeros datos de Comscore, la recaudación global en España ha mejorado en un 22% la Fiesta del Cine de mayo: durante esos cuatro días han acudido 1.198.062 espectadores, mientras que en la pasada primavera la afluencia del público no llegó al millón de espectadores.

Hay motivos para alegrarse, pero el caso es que la edición otoñal siempre suele funcionar mejor y las cifras siguen estando lejos de lo que esta iniciativa lograba antes de la pandemia. Es una cifra, de hecho, muy similar a la de octubre del año pasado (que convocó a 1.291.799 espectadores) si bien ha habido una ligera caída, y nos mantenemos en un escenario donde la recaudación no puede acercarse a lo que la Fiesta del Cine lograba previo a la emergencia pandémica. En ese sentido el récord lo sigue teniendo octubre de 2016, cuando se vendieron 2.598.958 entradas, y queda el precedente de octubre de 2019.

Fue la última Fiesta del Cine antes del coronavirus, y ahí también arrasó con 2.291.606 espectadores, pese a contar con un día menos que el de las actuales convocatorias, extendidas a cuatro días en una misma semana. En la edición que dejamos atrás el día más fuerte ha sido el miércoles 4 congregando a 377.924 espectadores, seguido del jueves 5 con 323.588 y el lunes 2 con 202.793, que es el más flojo pero siempre suele serlo. En cuanto a las películas que se han beneficiado de esta afluencia de público, destaca el estreno de The Creator de Gareth Edwards.

Esta película de ciencia ficción ha permanecido en lo alto del ránking español durante cuatro días, sin que ninguna película pudiera disputarle el puesto. Misterio en Venecia debutó en segunda posición, pero el martes fue adelantada por Saw X y así quedaron los puestos: Saw X rondando a The Creator con Misterio en Venecia detrás. Y más allá La monja 2, Los mercen4rios, Campeonex, Golpe de suerte, The Equalizer 2, Oppenheimer (sí, aún aguanta ahí Christopher Nolan) y Todos los nombres de Dios. En el top solo hay dos películas españolas (el público no ha hecho mucho caso de Víctor Erice y Cerrar los ojos), y por ahora la organización no ha anunciado una fecha nueva para la primavera.

