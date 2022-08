Ezra Miller se ha reunido con Warner para organizar el estreno (y promoción) de 'The Flash'

Warner Bros. ha vivido tiempos mejores. Desde su fusión con Discovery, y el baile de puestos correspondiente que ha conducido a la designación de David Zaslav como líder de la recién formada Warner Bros. Discovery, el estudio ha encadenado unas semanas fatídicas, donde su imagen se hunde a pasos agigantados por una mezcla de decisiones cuestionables y situaciones incontrolables. A esto último se ajusta todo el asunto de Ezra Miller, protagonista de The Flash que en los últimos meses se ha visto envuelto en problemas muy graves con la justicia, pero que el pasado 15 de agosto mostró públicamente su intención de dejarlos atrás.

“Quiero pedir disculpas a todos los que he alarmado con mi comportamiento en el pasado”. Días más tarde, en la misma semana que Warner Bros. Discovery ha organizado proyecciones funerarias de Batgirl (cuyo estreno en HBO Max fue cancelado por Zaslav) y aplazado los estrenos de ¡Shazam! La furia de los dioses y Aquaman and the Lost Kingdom (al 17 de marzo de 2023 y al 25 de diciembre de 2023, respectivamente), Miller se ha desplazado a las instalaciones del estudio en Burbank. Según The Hollywood Reporter, ahí ha tenido su primera reunión con los líderes de Warner Bros. Pictures, Michael De Luca y Pamela Abdy, acudiendo en compañía de su agente Scott Metzger.

De Luca y Abdy están al frente de la división cinematográfica de Warner Bros. Discovery desde julio, intentando enderezar un calendario superheroico que viene marcado por la próxima salida de Walter Hamada como líder de DC Films. El plan de Zaslav es que Hamada sea sustituido por Dan Lin como nuevo “Kevin Feige de DC”, pero en lo que se consuma el proceso De Luca y Abdy han de aclarar las perspectivas de estreno de The Flash. La película dirigida por Andy Muschietti no solo es la primera aventura en solitario de Miller como Barry Allen, también se antoja indispensable en la continuidad del universo, pero que su actor principal haya sido acusado de cargos a cada cual más inquietante (y arrestado en numerosas ocasiones) ha provocado que muchos teman su cancelación.

Esto habría sido lo que ha movido a Miller a reunirse con Warner y mostrar propósito de enmienda. Aunque a Miller no le importa demasiado su imagen, sí teme por el destino de la película (cuyo presupuesto se estima en 200 millones de dólares). “Le importa The Flash. Es uno de sus personajes favoritos”, revela una fuente. Es por ello que ha acudido al estudio junto a su agente, discutiendo las condiciones del estreno de la película y el rol que él podría acoger en la promoción. Aunque los detalles de la reunión se desconocen, es probable que ya se esté gestionando un tour de Miller por los medios dando explicaciones y pidiendo perdón.

Se supone que Miller ya está buscando la ayuda de especialistas para su salud mental, y que está dispuesto a hacer todo lo posible porque The Flash (cuyos primeras reacciones dentro del estudio están siendo muy buenas, a la altura de los Batman de Christopher Nolan) vea la luz. Ocurra lo que ocurra, está prácticamente descartado que Miller continúe interpretando al superhéroe más allá del film de Muschietti, como tampoco es probable que reaparezca en una nueva entrega de Animales fantásticos (esta otra saga de Warner habría sido puesta en cuarentena tras la decepción económica de Los secretos de Dumbledore).

El estreno de The Flash sigue fijado para el 23 de junio de 2023, y no parece que los dirigentes de Warner Bros. Pictures quieran cambiarlo.

