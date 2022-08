¿Cancelar el estreno? Warner Bros. Discovery se replantea su estrategia con Ezra Miller y 'The Flash'

Durante la agitada semana en la que David Zaslav, nuevo consejero delegado de Warner Bros. Discovery, proclamó ante los medios cuál iba a ser su estrategia para los próximos meses, quedó claro que el streaming perdería cualquier tipo de prioridad. De ahí que Batgirl cancelara fulminantemente su estreno pese a estar casi terminada y haber costado 90 millones, de ahí que HBO Max fuera a fusionarse eventualmente con Discovery+, y de ahí incluso que fueran desapareciendo contenidos de su catálogo junto a la amenaza de cancelación para varias series. En medio de la escabechina el cine demostraba ser el camino a seguir, y por eso se ha mantenido el empeño en estrenar The Flash.

Dirigida por Andy Muschietti, The Flash es una película largo tiempo aplazada que serviría como vehículo en solitario para Barry Allen (interpretado por Ezra Miller desde Batman v Superman: El amanecer de la Justicia), y articularía la actual línea temporal del Universo DC uniendo al protagonista con los Batman de Michael Keaton y Ben Affleck, o la Supergirl de Sasha Calle. La película tiene previsto su estreno el 23 de julio de 2023, y seguía estándolo pese a los problemas con la justicia que Miller ha tenido en los últimos meses, y que hoy según The Hollywood Reporter fuerzan a Warner a replantear su estrategia. Por mucho que el deseo de estrenarla en cines sea firme, la situación es complicada.

Tras ser arrestado varias veces en Hawái, exhibir un comportamiento perturbador en las redes sociales y ser acusado de manipular a una menor (entre otros episodios), Miller ha sido asociado a un robo con allanamiento según la policía de Vermont, mientras los servicios sociales inician la búsqueda de la mujer y los tres hijos que habrían vivido en la granja de marihuana del intérprete. Todo lo cual ha precipitado reuniones de emergencia en Warner Bros. Discovery, de las que se han extraído tres posibilidades: en primer lugar, la madre de Miller ya está con el intérprete y busca ayuda profesional. Si mejora lo suficiente, Miller podría dar explicaciones públicas de lo sucedido y hacer el tour promocional.

Esta es la opción más beneficiosa, según la cual The Flash se estrenaría alejada todo lo posible de la polémica y no habría que mover la fecha. La segunda opción es que se estrene igualmente sin que Miller participe en ningún evento de prensa, y la tercera y más indeseable sería cancelar su estreno, como ocurrió con Batgirl. Miller es el protagonista indiscutible de The Flash, de modo que aunque haya trascendido que se hicieron reshoots este verano, es inviable sustituirle sin volver a rodar la película por completo. En este caso sería más rentable archivarla directamente, pese a haber costado 200 millones de dólares y que, en los primeros pases para el estudio, Zaslav y los suyos hayan quedado contentos con el resultado.

Mientras Warner Bros. Discovery toma una decisión, al hilo del Festival de Toronto se ha sabido de otro episodio relacionado con Miller, y lo peliaguda que se ha vuelto su presencia en la industria. En Daliland encarna a una versión juvenil de Salvador Dalí (interpretado durante la mayor parte del metraje por Ben Kingsley), y aunque la película de Mary Harron no ha eliminado su presencia, sí va a llegar a los circuitos festivaleros habiendo borrado a Miller de los créditos.

