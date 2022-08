DC podría haber encontrado su Kevin Feige particular en el productor Dan Lin ('Aladdin', 'It')

La fusión de Warner Bros. con Discovery (y la separación correspondiente de la primera frente a AT&T) condujo al nombramiento de David Zaslav como líder de Warner Bros. Discovery. Lo primero que hizo entonces fue desvelar su propósito de encontrar a un Kevin Feige propio que pusiera orden en el universo DC (así como desarrollar más películas estilo Joker). Esto implicaba, entre otras cosas, que Walter Hamada sería apartado eventualmente de DC Films. Hamada llegó al mando en 2018, tras la debacle de Liga de la Justicia, y a lo largo de su trayectoria obtuvo grandes éxitos de taquilla como Aquaman, The Batman y la citada Joker.

Hamada, asimismo, se ajustó a las indicaciones de AT&T en pos de reforzar al streaming, suscribiendo al modelo híbrido que combinaba salas de cine y HBO Max en pandemia, y desarrollando producciones como El Pacificador, spin-off de El Escuadrón Suicida. Su gestión nunca ha sido mal valorada, pero lamentablemente estuvo marcada por la controversia de los reshoots de Liga de la Justicia, en tanto a las quejas de Ray Fisher hacia Joss Whedon (y hacia el mismo Hamada, acusado de proteger los abusos del productor Geoff Johns) y a la investigación interna que tuvo que iniciar Warner. De la cual Hamada quedó exonerado, pero su figura había quedado en entredicho, y según recoge The Hollywood Reporter Zaslav ya podría haber encontrado a alguien para sustituirle.

Se trata de Dan Lin, ejecutivo muy respetado de Hollywood. De confirmarse el fichaje, Lin sería el supervisor tanto de la división cinematográfica de DC como de la televisiva, respondiendo directamente a Zaslav y siendo independiente de nombres como Casey Bloys (de HBO y HBO Max), la dupla Michael De Luca/Pam Abdy (Warner Bros. Pictures) o Channing Dungey (Warner Bros. TV). Variety señala, sin embargo, que la pretensión de Zaslav de convertirle en presidente de DC cuenta con un notable hándicap: Lin tiene su propia productora, Rideback, y esta ya está vinculada a otros estudios como Universal o Disney, para la que desarrolla hoy día el remake en acción real de Lilo & Stitch.

Si Lin ocupa el liderazgo de DC Films, Rideback tendría que incorporarse de algún modo al organigrama de Warner Bros., y nadie tiene muy claro cómo hacerlo. Más allá de las dificultades, el nombre de Lin ha sido el que mayor apoyo ha recibido tras unos intensos meses en los que Zaslav buscaba con quién sustituir a Hamada, tanteando a Amy Pascal o a Greg Berlanti (responsable de varias series superheroicas de éxito en The CW). Lin se ha impuesto a ellos a partir del apoyo de Alan Horn, expresidente de Disney que fue fichado recientemente por Warner en calidad de asesor. Décadas antes, en los 80, Horn ya había ejercido de presidente del estudio, siendo entonces cuando se cruzó con Lin.

Horn ha avalado a Lin en base a esta colaboración previa, que le llevó a varios ascensos. En 2008 Lin se animó a producir de manera independiente, impulsando proyectos como 10.000 a.C. de Roland Emmerich o Infiltrados de Martin Scorsese. Fue entonces cuando tuvo una experiencia traumática con DC, al involucrarse en el célebre proyecto de Liga de la Justicia que encabezó George Miller, y que terminó abortado. Pese a ello, Lin es conocido por su oficio e inteligencia en Hollywood, y ha sabido construirse una gran carrera a posteriori.

De este modo, Lin ha producido el remake de Aladdin para Disney y el díptico It para Warner. Lo que le convierte sobre todo en un gran candidato a ojos de Zaslav es el currículum tan variado que ostenta: Lin ha alternado grandes blockbusters con cine oscarizable (estuvo detrás de Los dos papas), tiene experiencia en franquicias (ha producido la saga de Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. y La LEGO Película) y también ha triunfado en televisión, estando detrás de la serie Arma letal, el reboot de Walker Texas Ranger, y preparando actualmente con Rideback la versión en acción real de Avatar: The Last Airbender que vería la luz en Netflix.

Su perfil, pues, es muy codiciado, y de confirmar que es el nuevo líder de DC Films podría matizar un poco la mala imagen que estos días se están granjeando tanto Warner como Zaslav (con la cancelación de Batgirl, el retraso de estrenos y la eliminación de contenidos de HBO Max). En los próximos días veremos si el fichaje se completa.

