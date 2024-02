Cine interactivo: varios espectadores se quedan encerrados en una sala por un descuido tras ver 'Los que se quedan'

Los que se quedan ha obtenido una unanimidad prácticamente plena desde su estreno. Alexander Payne ha vuelto a lo grande y ya hay quien habla de su última película como un clásico navideño, gracias a su ambientación: la película gira en torno a unas Navidades de 1970 donde un profesor ha de quedarse encerrado en un internado junto a un alumno rebelde y la cocinera. Los tres personajes están interpretados respectivamente por Paul Giamatti, Dominic Sessa y Da’Vine Joy Randolph. Los que se quedan ha gustado tanto, por otro lado, que no es descabellado que Giamatti y Randolph acaben ganando un Oscar.

Pero para eso aún queda mucho, y por ahora lo importante es que la gente vea la película y la disfrute. Es lo que pasó en unos cines de Botafogo, barrio de Río de Janeiro (Brasil), donde los espectadores quedaron tan emocionados como viene siendo habitual con el film de Payne. El problema, según recoge el diario O Globo, es lo que pasó justo después. Una vez concluyó la proyección de dos horas y 13 minutos, la sala permaneció cerrada. Los trabajadores se habían olvidado de que aún estaban proyectando la película, así que se marcharon y cerraron el local con el público dentro. Un descuido muy angustioso, a la vez que irónico.

Y es que, en fin, Los que se quedan gira en torno a un grupo de personas confinadas contra su voluntad, y es justo lo que le estaba pasando a estos espectadores brasileños. Las luces no se encendían, no había forma de salir. “Solo queríamos libertad en ese momento. No sabíamos qué hacer, era como si fuéramos huérfanos”, ha declarado uno de los asistentes, mientras que otro se mostraba consciente de la paradoja de que les estuviera pasando esto justo después de ver el film protagonizado por Paul Giamatti. “Habíamos visto la película Los que se quedan y así nos sentíamos, encerrados. Nos dejaron sin nada que hacer”.

Los espectadores pudieron salir con las linternas de sus móviles de la sala, pero se plantaron con la puerta de seguridad exterior. En el cine no había ningún trabajador, todo cerrado a cal y canto. No quedó otra que llamar a los bomberos para efectuar un rescate de emergencia. Desde entonces no ha habido devoluciones de dinero pero uno de los asistentes sí ha mostrado públicamente su entusiasmo por Los que se quedan. “Es una película fabulosa, ¡no os la perdáis!”. En cuanto a los cines como tal…

Pues bien, comprensiblemente los trabajadores responsables de la pifia han sido “despedidos temporalmente”, mientras que sus jefes aseguran que ha sido algo inédito y que no saben qué pudo ocurrir. “Tras 40 años de negocio, si hiciéramos esto más de una vez, ahora mismo no estaríamos trabajando. Imagina que esa gente hubiera pasado la noche entera dentro. Tengo pesadillas pensando en eso”, declaró un encargado. Al menos, ver Los que se quedan fue una experiencia aún más inolvidable (¿e inmersiva?) gracias al incidente.

