La española 'Upon Entry' se cuela en las nominaciones de los Spirit Awards: el cine independiente se prepara para los Oscar

Ayer 5 de diciembre se anunciaron las nominaciones de los Independent Spirit Awards. Esta organización se ocupa de premiar la cosecha de cine independiente, normalmente enclavado en territorio estadounidense pero con espacio para las propuestas internacionales. En este caso podemos celebrar que los Independent Spirit Awards hayan celebrado Upon Entry, una pequeña película española que está logrando una holgada presencia en los circuitos de premios.

Este film de suspense está dirigido por Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez, teniendo como protagonistas a Alberto Ammann y Bruna Cusí. En el ámbito español ya ha conseguido colarse entre las principales candidatas dentro de los Forqué y los Feroz (de cara a los Goya no logró figurar entre las candidatas a Mejor película), y en lo que respecta a los Independent Spirit Awards la vemos compitiendo como candidata a Mejor debut, Mejor guion y Mejor montaje.

Más allá de la presencia patria, estos premios son relevantes por cómo pueden acelerar las posibilidades de películas de pequeño tamaño de cara a la competición hacia los Oscar. Por lo que títulos como American Fiction (tras su triunfo en Toronto), Secretos de un escándalo de Todd Haynes o Vidas pasadas de Celine Song (presencia potencialmente habitual en todas las listas de lo mejor de 2023) han recibido un espaldarazo para entrar en el radar de la Academia de Hollywood. También, en menor medida, Passages o El club de las luchadoras, un pequeño fenómeno de público a cargo de Emma Seligman.

Los Independent Spirit Awards se entregarán el 24 de febrero de 2024.

Mejor película

Desconocidos de Andrew Haigh

American Fiction de Cord Jefferson

Secretos de un escándalo de Todd Haynes

Passages de Ira Sachs

Vidas pasadas de Celine Song

We Grown Now de Minhal Baig

Mejor dirección

Andrew Haigh por Desconocidos

Todd Haynes por Secretos de un escándalo

William Oldroyd por Eileen

Celine Song por Vidas pasadas

Ira Sachs por Passages

Mejor debut

All Dirt Roads Taste of Salt de Raven Jackson

Crónicas de una Santa Errante de Tomás Gómez Bustillo

Earth Mama de Savanah Leaf

Mil uno de A.V. Rockwell

Upon Entry de Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez

Mejor interpretación protagonista

Jessia Chastain por Memory

Greta Lee por Vidas pasadas

Trace Lysette por Monica

Natalie Portman por Secretos de un escándalo

Judy Reyes por Birth/rebirth

Franz Rogowski por Passages

Andrew Scott por Desconocidos

Teyana Taylor por Mil uno

Jeffrey Wright por American Fiction

Teo Yoo por Vidas pasadas

Mejor interpretación de reparto

Erika Alexander por American Fiction

Sterling K. Brown por American Fiction

Noah Galvin por Theater Camp

Anne Hathaway por Eileen

Glenn Howeron por Blackberry

Marin Ireland por Eileen

Charles Melton por Secretos de un escándalo

Da'vine Joy Randolph por Los que se quedan

Catalina Saavedra por Rotting in the Sun

Ben Whishaw por Passages

Interpretación revelación

Marshawn Lynch por El club de las luchadoras

Atibon Nazaire por Mountains

Tia Nomore por Earth Mama

Dominic Sessa por Los que se quedan

Anaita Wali Zada por Fremont

Mejor guion

American Fiction

Birth/rebirth

El club de las luchadoras

Vidas pasadas

Los que se quedan

Mejor primer guion

Crónicas de una santa errante

Secretos de un escándalo

The Starling Girl

Theater Camp

Upon Entry

Mejor dirección de fotografía

All Dirt Roads Taste of Salt

Crónica de una santa errante

Los que se quedan

Monica

We Grown Now

Mejor montaje

Sabotaje

Rotting in the Sun

Theater Camp

Upon Entry

We Grown Now

Premio Robert Altman

Showing Up de Kelly Reichardt

Mejor documental

Bye Bye Tiberias

Las cuatro hijas

Going to Mars: The Nikki Giovanni Project

Kokomo City

The Mother of All Lies

Mejor película internacional

Anatomía de una caída

Godland

Mami Wata

Totem

La zona de interés

