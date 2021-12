Ese error de montaje en 'No mires arriba' fue deliberado, asegura Adam McKay

Desde el café de Starbucks de Juego de tronos quizá no se recordaba un error así de mayúsculo en una superproducción. Eso debieron de pensar los miles de espectadores que detectaron un momento en No mires arriba que no correspondía. O al menos eso creían todos, porque ahora su director ha aclarado que no podía ser más intencionado.

Según detectaron varias personas, hay un momento en No mires arriba en el que se puede ver a un equipo de rodaje con mascarillas y filmando la propia película. Un momento que al instante descolocó a los espectadores y que ha empezado a circular por todos sitios como si de un grave error de montaje se tratase. Pero nada más lejos de la realidad.

Adam McKay (Succession) es conocido por sus guiños y detalles curiosos en sus obras, pero con No mires arriba ha llevado este juego a otro nivel. Según el director, ese "error" fue del todo provocado para que hubiera algún tipo de homenaje a la propia experiencia rodando la película en plena pandemia. Una experiencia que, según aseguran casi todos los miembros del filme, ha sido de lo más compleja.

Good eye! We left that blip of the crew in on purpose to commemorate the strange filming experience. #DontLookUp https://t.co/7W4EpkHm3V — Adam McKay (@GhostPanther) December 29, 2021

¡Bien visto! Dejamos ese instante del equipo a propósito para conmemorar la extraña experiencia de rodaje.

Mertl Streep fue una de esas actrices a las que les costó volver a la normalidad y hacerlo con una película como No mires arriba, rodeada de otras grandes estrellas como Jonah Hill, Cate Blanchett, Jennifer Lawrence o Leonardo DiCaprio. "Cuando venía a rodar mis cosas, me bajaba del coche y no había hablado con nadie en tres semanas. Entraba en el estadio de Worcester, me ponía la peluca, las uñas y el traje, y daba un discurso a toda esa gente. Me perdí. Olvidé cómo actuar, olvidé lo que era. Estar aislada de esa manera desmantela tu humanidad", admitía la actriz en una reciente entrevista.

Sea como fuere, No mires arriba se está convirtiendo en un auténtico fenómeno estos últimos días desde su estreno en Netflix, dando lugar a todo tipo de teorías y reflexiones. La comedia satírica-apocalíptica está dando mucho de que hablar aunque su director únicamente se haya pronunciado respecto a ese "error" que muchos creían haber visto y no era más que un guiño a su propia experiencia de rodaje, casi como hacía Tyler Durden en El club de la lucha. ¿Habrá algún otro detalle que se le haya pasado a la gente? Solo McKay lo sabe.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.