Meryl Streep olvidó cómo actuar durante el confinamiento

A sus 72 años, Meryl Streep triunfa una vez más en su regreso al cine con No mires arriba, la nueva película de ciencia ficción dirigida por Adam McKay. Un filme que protagoniza junto a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, que ha supuesto un verdadero reto para la actriz estadounidense después del confinamiento por la pandemia de covid.

"Simplemente lo perdí. Olvidé cómo actuar, olvidé lo que estaba haciendo", revela la actriz en una mesa redonda para Entertainment Weekly, donde habla sobre la dificultad de rodar después del encierro. "De alguna manera, desmantela tu humanidad estar aislado así. Pero gracias a Dios que Jonah [Hill] nos hizo reír".

La actriz señala cómo fueron los inicios de su llegada a la comedia de McKay, que comenzaba sus grabaciones durante la cuarentena. "No me sentía divertida en el encierro. Cuando entraba a rodar mis cosas, salía del coche y no había hablado con nadie en tres semanas. Entraba al estadio en Worcester, me ponía la peluca, las uñas y el traje, y pronunciaba un discurso a toda la gente".

En el filme, Streep interpreta a la presidenta de los Estados Unidos Janie Orlean. La actriz ya confesaba durante su visita al programa The Late Show With Stephen Colbert en diciembre de 2020 lo complicado que fue volver a grabar. "Mi primera escena fue en un estadio lleno de 20.000 personas [duplicadas digitalmente] como la presidenta, mi gran cara en el jumbotron frente a mí. Y lo perdí por completo, no podía recordar nada".

Pese a las palabras de la intérprete, Streep ha vuelto a conseguir una de las grandes interpretaciones a las que nos tiene acostumbrados. La norteamericana se atrevía incluso con un inesperado desnudo, que divertía a los espectadores y dejaba traumatizado a DiCaprio, quien no quería que esta lo hiciera. Aún queda Streep para rato.

