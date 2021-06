¿Es Batman un amante generoso? Zack Snyder lo tiene claro

A principios de esta semana Justin Halpern y Patrick Schumacker, creadores de la serie animada Harley Quinn (emitida en EE.UU. a través de HBO Max), nos daban material para muchísimos chistes gracias a unas declaraciones recogidas por Variety. Hablando sobre el grado de libertad que les habían dado en DC a la hora de desarrollar la serie, apuntaron que tuvieron un pequeño conflicto con respecto a si Batman podía aparecer haciéndole un cunnilingus a Catwoman o no. La respuesta de sus jefes fue tajante: “Los héroes no hacen eso”, dijeron. No podrían vender juguetes de esta forma. El resto quedó en manos de Internet.

Desde entonces ha habido numerosos memes cachondeándose del tema, e incluso reflexionando con cierta seriedad sobre el tipo de compañero sexual que puede ser el murciélago de Gotham. Poco a poco también se han unido a la fiesta algunas celebridades: Kaley Cuoco (que dobla a Harley Quinn en la susodicha serie) escribió un simple “LOL!”, mientras que Val Kilmer, intérprete del personaje en Batman Forever, adjuntó un gif de su película donde se apuntaba la posibilidad de que el justiciero “probara”. La palabra más definitoria sobre el asunto la ha acabado teniendo, como quizá era posible imaginarse, Zack Snyder.

El director ha tratado con el personaje tanto en Batman v Superman: El amanecer de la Justicia como en la controvertida Liga de la Justicia, y al parecer no tiene dudas sobre los hábitos sexuales del caballero oscuro. Así, ha tuiteado una imagen subida de tono donde Batman aparece practicándole sexo oral a Catwoman, escribiendo una simple palabra: “Canon”. Snyder está convencido de que los héroes “sí hacen eso”, y la palabra “canon” sugiere que siempre ha pensado que Batman también. Naturalmente el tuit está siendo muy compartido en las redes sociales, y también está causando un nuevo aluvión de bromas. Días gloriosos para estar en esta red social.

