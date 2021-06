Kaley Cuoco reacciona de la única forma posible a la controversia Batman/Catwoman/cunnilingus

Batman y sus presuntos hábitos sexuales han venido a salvarnos la semana. Este lunes nos hicimos eco de unas declaraciones de Justin Halpern y Patrick Schumacker sobre una escena que se habían visto obligados a descartar en su serie de HBO Max, Harley Quinn. Dicha escena encontraba a Batman haciéndole un cunnilingus a Catwoman, pero los ejecutivos de Warner quedaron totalmente escandalizados y se negaron. No podrían vender juguetes así, argumentaron. “Los héroes no hacen eso”, dijeron también, consolidando un meme que no ha dejado de dar vueltas por Internet en las últimas horas.

La cuestión es sencilla: ¿Batman practica sexo oral a sus amantes o, como dijo Halpern, “es un amante egoísta”? El asunto provocó que el difunto Adam West fuera trending topic unas horas ante la creencia generalizada de que su Batman sí lo haría, y Val Kilmer (otro intérprete del personaje) también quiso poner su granito de arena. Más allá de las encarnaciones del murciélago, la actriz Kaley Cuoco ha reaccionado igualmente, puesto que el asunto le toca de cerca: en la serie animada de Harley Quinn es ella quien pone voz al personaje protagonista. Eso sí, no esperéis de su reacción una opinión clara sobre la actitud de Batman.

De hecho, Cuoco se ha limitado a compartir la noticia en un story de Instagram, colocando un elocuente “LOL!” encima. Es decir, un simple “laughing out loud” (riendo a carcajadas) para expresar todo lo que le parece el asunto. Que, a la larga, es el juicio que compartimos más gente en redes, en torno a una polémica tan divertida como intrascendente… a menos que lleve a Warner a replantearse sus políticas con respecto a la visualización del sexo oral en un futuro próximo.

Captura del story de Kaley Cuoco

