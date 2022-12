"Era como el Terminator de tu abuelo": James Cameron admite que 'Destino oscuro' no salió del todo bien

En los 13 años transcurridos desde Avatar, James Cameron ha hecho poca cosa al margen de preparar las secuelas de Avatar. El sentido del agua, la primera continuación de las muchas proyectadas, acaba de llegar a cines, luego de que el público pudiera rastrear la mano del director de Titanic en películas donde ejerció de productor. Caso de Alita: Ángel de combate (de la que hace poco se comprometió junto a Robert Rodríguez a hacer la secuela) o Terminator: Destino oscuro. En 2019 esta película se propuso hacer borrón y cuenta nueva a la estela de Terminator: El juicio final, pero no funcionó demasiado en taquilla y las críticas no fueron nada del otro mundo. Dirigió Tim Miller, responsable de Deadpool, y trajo consigo los regresos de Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton.

Destino oscuro estuvo marcada, por lo demás, por graves desacuerdos entre Cameron y Miller, que llevaron la película a una indefinición rastreable en el cine. Durante la promoción de El sentido del agua, Cameron ha dejado por un momento de meterse con Marvel para valorar vía Deadline lo que ocurrió en Destino oscuro. Siendo capaz, incluso, de aceptar que hubo cosas que no salieron bien. “Estoy razonablemente contento con la película. Tim y yo tuvimos nuestras discusiones y ambos hemos hablado de ello, pero lo más loco es que seguimos siendo amigos. Me caía bien antes de la película, no me caía muy bien durante la película, y me cae bien ahora. Y creo que él se siente igual”.

“Los dos somos unos frikis de la ciencia ficción, nos gustan las mismas cosas y yo adoro su serie Love, Death + Robots. Pero sí, nos peleamos”, cuenta Cameron en referencia a la antología animada de Netflix que Miller produce junto a David Fincher. A continuación el director atribuye el fracaso de la película a una decisión tomada personalmente por él, que no terminó de combinar bien con otra de Miller. “Creo que el problema, y de esto tengo la culpa, es que me negué a hacerla sin Arnold. Tim no quería a Arnold, pero yo le dije: ‘Mira, Arnold y yo somos amigos desde hace 40 años, y me va a decir que no puedo hacer una película de Terminator sin él’. Para mí no significaba mucho hacerlo, pero dije: 'Si os encaja traer de vuelta a Arnold estaré encantado de participar’”.

Schwarzenegger ha aparecido en todas las películas de Terminator, aunque su participación en Terminator: Salvation (quizá la película peor valorada de la saga) no pasara del mero cameo. En Destino oscuro tampoco terminaba de ser protagonista, en favor de Hamilton volviendo como Sarah Connor. “Y luego Tim quería a Linda. Creo que la película podría haber sobrevivido con Linda en ella, creo que podría haber sobrevivido con Arnold en ella, pero cuando pones a Linda y Arnold en ella y, ya sabes, ella tiene 60 años y él 70 de repente no es tu película de Terminator, ni siquiera es la película de Terminator de tu padre, es la película de Terminator de tu abuelo. Y no nos dimos cuenta".

“Pensamos que era genial, ya sabes, que estábamos haciendo esta especie de secuela directa de una película que salió en 1991. Cuando el público joven no había nacido. Ni siquiera habría nacido hasta dentro de 10 años”. El asunto nostálgico hizo que Destino oscuro fuera comparada con El despertar de la fuerza, pero su taquilla no equiparó ni de lejos la de Star Wars y la franquicia parece hoy bastante muerta.

