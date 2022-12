James Cameron y Robert Rodríguez se comprometen a hacer la secuela de 'Alita: Ángel de combate'

Tomando como inspiración un manga de Yukito Kishiro, James Cameron pasó meses trabajando en el guion de Alita: Ángel de combate. Su objetivo era dirigirla, pero a última hora pensó que prefería seguir adelante con la compleja producción de las secuelas de Avatar, y le preguntó a su colega Robert Rodríguez si quería hacerlo por él. Rodríguez aceptó, y en 2019 estrenó la película, liderada por Rosa Salazar en una ciencia ficción distópica que, sin ser un exitazo consensuado, sí dio pie a un fandom muy reseñable. Uno que hasta tiene un nombre, ‘Alita Army’, y que ante la falta de concreción para una secuela ha impulsado en Change.org una petición con 121.000 firmas.

El mismo Rodríguez se muestra abierto a realizar esa secuela, y no hace mucho dijo que ahora que 20th Century Studios forma parte de Disney no había nada que parara a Alita 2, acaso con un estreno destinado al streaming. Está por ver qué opina Cameron de esto último, pero el caso es que la secuela de Alita ha vuelto a la conversación a raíz de un encuentro entre ambos directores en el marco de Directors on Directors, impulsado por Variety. Fue durante esta conversación cuando Cameron, fiel a su estilo, celebró el empoderamiento femenino que muestra Avatar: El sentido del agua (ya en cines) a partir de Zoe Saldaña y en contraposición a las superheroínas de Marvel y DC. Y, hablando de superheroínas, Cameron y Rodríguez terminaron recordando a Alita.

Cameron explica cómo, cuando decidió limitarse a producir Ángel de combate, le envió a Rodríguez el guion además de 600 páginas sobre el mundo de la película y el funcionamiento de los cyborgs. “No sé si algo de eso te sirvió, pero así es como trabajo”, bromeó Cameron, antes de decir espontáneamente: “oye, hagamos otra película de Alita”. A lo que Rodríguez no dudó: “Sí, hagámoslo”. Cameron hizo un gesto con la mano: “Pacto de sangre”. Y Rodríguez lanzó una carcajada para imitarle: “¡Pacto de sangre!”. Así de fácil, ambos se han comprometido a que Alita tenga una secuela, ya sea para cines o streaming, y con el amparo de Disney.

Eso sí, no hay nada firmado (en este pacto de sangre ni siquiera hubo sangre literal), y ambos directores parecen bastante ocupados ahora mismo. Sobre todo Cameron, que tras El sentido del agua quiere hacer tres secuelas más de Avatar. Llegarán, si El sentido del agua funciona en taquilla, entre 2024, 2026 y 2028. A ver si mientras tanto Cameron tiene tiempo de escribir Alita 2.

