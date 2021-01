Robert Rodriguez tiene esperanzas en una ‘Alita 2’ estrenada por Disney+

La gestación de Alita: Ángel de combate a partir del manga de Yukito Kishiro se había desarrollado durante varios años teniendo a James Cameron como principal impulsor. Finalmente se estrenó el año pasado con Robert Rodriguez en calidad de director, y aunque la recepción crítica no fue entusiasta en absoluto sí que tuvo una taquilla muy decente. Lo suficiente como para que Rodriguez, enamorado del personaje encarnado por Rosa Salazar, haya declarado varias veces desde entonces lo mucho que le gustaría dar pie a una secuela que continuara la historia.

Rodriguez, ahora muy en boga gracias a su celebrada participación en The Mandalorian y el estreno de Superniños en Netflix, ha vuelto a hablar recientemente de la cuestión. En una entrevista con Forbes, el director mexicano afirma creer que Disney+ podría ser un buen lugar para Alita 2, planteándose un estreno directo al streaming. “Creo que todo es posible. Disney compró Fox y tiene Disney+, así que vale la pena hablarlo. Sé que a mucha gente le encantaría ver una secuela, y a mí me encantaría hacerla”, contaba.

“Más allá de cómo esta se haga, creo que el streaming ha abierto muchas oportunidades en materia de secuelas. Ya es un concepto vendido, tiene una audiencia detrás, y podemos dárselo con el modo más fácil de consumo. No es una mala idea”. Rodriguez no le hace ascos a saltarse la ventana de exhibición tradicional, aunque no parece contemplar un pequeño inconveniente: la calificación de Alita: Ángel de combate, que la impide formar parte del catálogo de Disney+.

Bien es verdad que la Casa del Ratón tiene otras vías para poder hacerse cargo de un estreno así, y de hecho a lo largo de este año desembarcará en varios países Star: una nueva categoría en Disney+ de la que formarán parte los contenidos no recomendados para menores de edad. Quizá sería un buen hogar para Alita 2, como lo será para la serie de Alien que prepara Noah Hawley.